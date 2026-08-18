Today Live Update News: झारखंड सरकार ने छात्र आंदोलन के बीच JSSC-CGL परीक्षा निरस्त करने का फैसला किया है. इस फैसले के बाद छात्र नेता देवेंद्र महतो ने अपना अनशन खत्म कर दिया है. मंत्री इरफान अंसारी और दीपिका पांडे सिंह ने अस्पताल पहुंचकर छात्र नेता देवेंद्र महतो का अनशन खत्म करवाया. हालांकि अभी छात्रों ने आंदोलन जारी रखने की बात कही गई है, क्योंकि छात्र सीबीआई से जांच की मांग पर अड़े हैं.
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सुप्रीम कोर्ट में अहम मामलों पर सुनवाई
सुप्रीम कोर्ट में आज कई अहम मामलों पर सुनवाई होनी है. संभल जामा मस्जिद-हरिहर मंदिर विवाद में सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की गई थी. इस याचिका पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होनी है. इसके अलावा SC-ST-OBC के लिए आय आधारित कोटा मामले में केंद्र के जवाब पर सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई संभव है. वहीं जंतर-मंतर प्रदर्शनकारी को धमकी और निगरानी के आरोपों पर सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई होनी है.
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ग्वालियर में भीषण सड़क हादसा
ग्वालियर में मंगलवार की सुबह भीषण सड़क हादसा हुआ है. यहां मजदूरों से भरा लोडिंग वाहन ट्रक से टकरा गया. जिसमें 8 लोगों की मौत हो गई. घटना ग्वालियर में NH-19 पर हुई है. जिसके बाद घायलों को तुरंत अस्पताल में भर्ती कराया गया है.
सुप्रीम कोर्ट में आज कई अहम मामलों पर सुनवाई
सुप्रीम कोर्ट में मंगलवार को कई अहम मामलों में सुनवाई होनी है. जंतर-मंतर प्रदर्शनकारी को धमकी और निगरानी के आरोपों पर आज सुनवाई होगी, जबकि संभल जामा मस्जिद-हरिहर मंदिर विवाद पर भी सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई होगी.
यूपी-बिहार समेत 14 राज्यों में बारिश का अलर्ट
भारतीय मौसम विभाग ने दिल्ली-NCR, यूपी, बिहार समेत देश के 14 राज्यों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है. उत्तर प्रदेश में भारी बारिश के बाद गंगा, यमुना समेत कई नदियां उफान पर चल रही हैं. प्रयागराज और बनारस में गंगा नदी का जलस्तर तेजी से बढ़ रहा है. जबकि ओडिशा में भी लगातार बारिश के बाद बाढ़ जैसे हालात बने हुए हैं. मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ समेत कई राज्यों में मंगलवार को झमाझम बारिश की संभावना है.
झारखंड में JSSC-CGL परीक्षा निरस्त
झारखंड सरकार ने बड़ा फैसला लेते हुए JSSC-CGL परीक्षाओं को निरस्त करने का फैसला किया है. जिसके बाद छात्र नेता देवेंद्र महतो ने अनशन खत्म कर दिया है. हालांकि छात्र सीबीआई की मांग पर अड़े हुए हैं. सीएम हेमंत सोरेन ने सोमवार की रात में परीक्षाएं निरस्त करने का फैसला किया है.