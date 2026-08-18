Today Live Update News: झारखंड सरकार ने छात्र आंदोलन के बीच JSSC-CGL परीक्षा निरस्त करने का फैसला किया है. इस फैसले के बाद छात्र नेता देवेंद्र महतो ने अपना अनशन खत्म कर दिया है. मंत्री इरफान अंसारी और दीपिका पांडे सिंह ने अस्पताल पहुंचकर छात्र नेता देवेंद्र महतो का अनशन खत्म करवाया. हालांकि अभी छात्रों ने आंदोलन जारी रखने की बात कही गई है, क्योंकि छात्र सीबीआई से जांच की मांग पर अड़े हैं.

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सुप्रीम कोर्ट में अहम मामलों पर सुनवाई

सुप्रीम कोर्ट में आज कई अहम मामलों पर सुनवाई होनी है. संभल जामा मस्जिद-हरिहर मंदिर विवाद में सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की गई थी. इस याचिका पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होनी है. इसके अलावा SC-ST-OBC के लिए आय आधारित कोटा मामले में केंद्र के जवाब पर सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई संभव है. वहीं जंतर-मंतर प्रदर्शनकारी को धमकी और निगरानी के आरोपों पर सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई होनी है.

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