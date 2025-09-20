प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज गुजरात के दौरे पर रहेंगे. वह यहां पर समुद्र से समृद्धि कार्यक्रम में भाग लेने और भावनगर में 34,200 करोड़ से अधिक की विकास परियोजनाओं का उद्घाटन या शिलान्यास करेंगे. ये परियोजनाएं समुद्री, एलएनजी अवसंरचना, नवीकरणीय ऊर्जा, राजमार्ग, स्वास्थ्य सेवा और शहरी परिवहन जैसे प्रमुख हिस्सों में फैली हुई हैं. वहीं दिल्ली में नवरात्रि के वक्त मांस की दुकानों को बंद करने की मांग उठ रही है. जंगपुरा से बीजेपी विधायक तरविंदर सिंह मारवाह आधिकारिक तौर पर मांस की दुकानों को बंद करने की मांग करने वाले हैं. इसके अलावा भी देश और दुनिया की तमाम बड़ी जानकारियों के लिए हमारे इस लाइव ब्लॉग के साथ जुड़ रहें.

LIVE UPDATES: