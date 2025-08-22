संसद भवन की सुरक्षा में लगी सेंध, जानें किसके कंधों पर है पार्लियामेंट सिक्योरिटी की जिम्मेदारी

Parliament Security Breach: भारत के संसद भवन की सुरक्षा में चूक का मामला सामने आया है. जिसमें एक शख्स दीवार फांदकर संसद परिसर के अंदर पहुंच गया. ये शख्स संसद भवन के अंदर घुसने की कोशिश कर रहा था, लेकिन इसे गरुड़ द्वार के पास ही रोक लिया गया. फिलहाल इस संदिग्ध से पूछताछ की जा रही है. अब कई लोगों को इस बात की जानकारी नहीं है कि संसद परिसर की सुरक्षा में कौन से जवान तैनात रहते हैं और किसके कंधों पर लोकतंत्र के इस मंदिर की जिम्मेदारी है.

कैसे संसद भवन के अंदर पहुंचा शख्स?

बताया गया है कि सुबह करीब 6:30 बजे की ये घटना है, शख्स ने रेल भवन की तरफ से संसद परिसर में घुसने की कोशिश की थी, इसके लिए उसने पेड़ का सहारा लिया. इसके बाद वो कूदकर अंदर पहुंच गया. हालांकि अंदर घुसने से पहले ही उसे पार्लियामेंट की सिक्योरिटी ने पकड़ लिया. शुरुआती पूछताछ के बाद इस शख्स को दिल्ली पुलिस को सौंप दिया जाएगा.

2023 में हुई थी बड़ी घटना

साल 2023 में संसद के अंदर कुछ लोगों ने स्मोक कैनिस्टर की मदद से रंग भरा धुआं फैला दिया था. सांसदों की तरफ ये धुएं के कैन फेंके गए, जिससे अफरा तफरी मच गई. संसद भवन के अंदर ये घटना होने के बाद कई तरह के सवाल उठे थे. इस बड़ी घटना के बाद संसद की सुरक्षा में कई बड़े बदलाव किए गए.

कौन संभालता है सुरक्षा की जिम्मेदारी?

भारतीय संसद भवन की सुरक्षा में पहले सीआरपीएफ के जवान तैनात रहते थे, लेकिन संसद की सुरक्षा में चूक के बाद बदलाव किया गया और CISF को ये जिम्मेदारी सौंपी गई. संसद में तैनात जवानों को खास ट्रेनिंग दी गई है. यहां सीआईएसएफ के करीब 2500 जवानों की तैनाती है.

हालांकि इस फोर्स के अलावा संसद की अपनी पार्लियामेंट्री सिक्योरिटी भी यहां मौजूद रहती है. जिसका काम सांसदों की पहचान करना और आंतरिक सुरक्षा का खयाल रखना होता है. जिन जगहों से सांसद और केंद्रीय मंत्री एंट्री करते हैं, वहां सीआईएसएफ के बड़े अधिकारियों के साथ पार्लियामेंट्री सिक्योरिटी के जवान तैनात रहते हैं.