लुधियाना की फैक्ट्री में फटा बॉयलर,  एक की मौत, मौके पर पहुंची दमकल की टीम 

घटना को लेकर एसीपी ने बताया कि अजीत साइकिल फैक्ट्री में आग लगी है, जो कि चार मंजिला इमारत है. हादसे में रजत नाम के 60 साल के व्यक्ति की मौत हो गई.

लुधियाना:

पंजाब के लुधियाना में साइकिल पार्ट्स फैक्ट्री में बॉयलर फटने से एक कर्मचारी की मौत हो गई. जबकि एक घायल हुआ है. धमाका इतना जोरदार था कि कर्मचारी घबराकर बाहर की ओर भागे. आसपास के लोगों ने तुरंत दमकल विभाग को सूचना दी.अजीत साइकिल पार्ट्स फैक्ट्री में यह धमाका करीब शाम साढ़े 7 बजे हुआ. धमाके के बाद पास की इमारतों में रह रहे लोगों को भी सुरक्षा के लिए बाहर आ जाने को कहा गया. बताया जा रहा है कि बॉयलर में अचानक आग लगी, जिसके बाद वह फट गया.

सिविल डिफेंस वॉलंटियर रोहित ने बताया कि उन्होंने फायर ब्रिगेड की गाड़ी को फॉलो किया था. आगे पहुंचकर देखा तो फैक्ट्री में आग लगी हुई थी और लोग बाहर निकल चुके थे. मौके पर एक व्यक्ति गंभीर रूप से घायल था, जिसे उन्होंने बाहर निकालकर बचाया, जबकि दूसरा व्यक्ति मौके पर ही मौत का शिकार हो गया. एसीपी ने बताया कि अजीत साइकिल फैक्ट्री में आग लगी है, जो कि चार मंजिला इमारत है. हादसे में रजत नाम के 60 साल के व्यक्ति की मौत हो गई. उनकी बॉडी को सिविल अस्पताल भेजा जा रहा है. आग लगने के कारणों की अभी जांच की जा रही है. 

Boiler Burst In Ludhiana Factory
