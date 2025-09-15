बीएमडब्ल्यू हादसा: पहले तो अधिकारी नवजोत को कार से रौंदा, अब चाहिए आरोपी को जमानत, जानें 10 बड़े अपडेट्स

बीएमडब्ल्यू हादसे मामले में आरोपी गगनप्रीत की तरफ से जमानत अर्जी दाखिल की गई है. कोर्ट ने गगनप्रीत को दो दिनों की न्‍यायिक हिरासत में भेज दिया है. मामले में में अब दिल्ली पुलिस को नोटिस जारी किया है. कोर्ट 17 सितंबर को मामले की सुनवाई करेगा. गगनप्रीत कौर की बीएमडब्ल्यू कार ने रविवार 14 सितंबर को दोपहर में एक बाइक को टक्कर मार दी थी. इस हादसे में वित्त मंत्रालय वरिष्ठ सरकारी अधिकारी नवजोत सिंह की मौत हो गई है. हादसा तब हुआ जब नवजोत अपनी पत्नी के साथ बंगला साहिब गुरुद्वारे से वापस लौट रहे थे. एक नजर डालिए इस मामले में सोमवार को हुए 10 बड़े अपडेट्स पर.

केस के 10 बड़े अपडे्टस