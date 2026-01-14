विज्ञापन
BMC चुनाव... कौन हैं सईदा फलक, जिनका भाषण हो रहा है वायरल

सईदा फलक की पहचान केवल राजनीतिक मंचों तक सीमित नहीं है. आज भले ही वे हिजाब पहनकर विरोधियों को ललकार रही हों, लेकिन उनकी जड़ें खेल की दुनिया में बहुत गहरी हैं.

  • सईदा फलक महाराष्ट्र निकाय चुनावों में AIMIM की प्रमुख नेता के रूप में सक्रिय हैं.
  • उन्होंने सोलापुर में देवेंद्र फडणवीस को चुनौती देते हुए मुसलमान महिला के प्रधानमंत्री बनने की बात कही है.
  • सईदा एक अंतरराष्ट्रीय कराटे चैंपियन हैं जिन्होंने देश के लिए राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्वर्ण पदक जीती हैं.
महाराष्ट्र निकाय चुनावों के रण में एआईएमआईएम की फायरब्रांड नेता सईदा फलक एक बड़े सियासी तूफान के रूप में उभरी हैं. हैदराबाद की यह 31 वर्षीय नेता इन दिनों सोलापुर सहित महाराष्ट्र के विभिन्न हिस्सों में चुनाव प्रचार कर रही हैं, जहां उनके बेबाक अंदाज और तीखे भाषणों को सुनने के लिए हजारों की भीड़ जुट रही है. असदुद्दीन ओवैसी के बाद पार्टी में सबसे प्रभावशाली वक्ता मानी जा रही सईदा ने अपने हालिया बयानों से राज्य की राजनीति में खलबली मचा दी है. 

सोलापुर की एक विशाल रैली में उन्होंने सीधे देवेंद्र फडणवीस को चुनौती देते हुए कहा, "सुन लो फडणवीस, अगर अल्लाह ने चाहा तो एक दिन इसी नकाब और हिजाब को पहनकर एक मुसलमान औरत हिंदुस्तान की प्राइम मिनिस्टर बनेगी. यह मुल्क किसी की जागीर नहीं है." उनका यह बयान सोशल मीडिया पर जंगल की आग की तरह फैल रहा है.

सईदा फलक की पहचान केवल राजनीतिक मंचों तक सीमित नहीं है. आज भले ही वे हिजाब पहनकर विरोधियों को ललकार रही हों, लेकिन उनकी जड़ें खेल की दुनिया में बहुत गहरी हैं. 'फलक द फाइटर' के नाम से मशहूर सैयदा अंतरराष्ट्रीय स्तर की एक दिग्गज कराटे चैंपियन हैं. उन्होंने अब तक 20 से अधिक नेशनल और 22 इंटरनेशनल गोल्ड मेडल जीतकर देश का मान बढ़ाया है. वे तेलंगाना की पहली महिला एथलीट हैं जिन्होंने विश्व और एशियाई कराटे चैंपियनशिप के लिए क्वालीफाई किया और कॉमनवेल्थ कराटे चैंपियनशिप में भारत का प्रतिनिधित्व किया. रिंग में विरोधियों को पस्त करने का हुनर रखने वाली यह एथलीट अब राजनीति के अखाड़े में भी उसी आक्रामकता के साथ उतरी हैं.

पेशेवर तौर पर सईदा फलक एक एडवोकेट (वकील) भी हैं और अपनी एक कराटे एकेडमी चलाती हैं, जहां वे युवतियों को आत्मरक्षा (सेल्फ डिफेंस) का प्रशिक्षण देती हैं. साल 2020 में ओवैसी की पार्टी AIMIM का दामन थामने वाली सईदा विशेष रूप से महिलाओं के अधिकारों, संवैधानिक मूल्यों और अल्पसंख्यक समुदाय के मुद्दों पर मुखर रहती हैं. वर्तमान महानगर पालिका चुनावों में वे पार्टी का मुख्य चेहरा बनकर उभरी हैं. उनकी लोकप्रियता और वायरल हो रहे भाषणों ने यह स्पष्ट कर दिया है कि कराटे की वर्ल्ड चैंपियन अब एक 'पॉलिटिकल फाइटर' के रूप में भारतीय राजनीति की लंबी रेस के लिए तैयार हैं.

