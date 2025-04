11 मिनट की स्पेस फ्लाइट से लौट सिंगर ने लिखा 'घर जैसी कोई जगह नहीं' तो इंटरनेट पर मिला जवाब- ऐसे कर रही हैं जैसे सालों से...

पॉप स्टार कैटी पेरी (Katy Perry) ने ब्लू ओरिजिन की ऐतिहासिक ऑल-फीमेल अंतरिक्ष उड़ान के बाद धरती पर लौटते ही भावुक अंदाज में कहा, 'घर जैसी कोई जगह नहीं.' उन्होंने यह बात अपने एक्स एकाउंट से कही है. जेफ बेजोस की अंतरिक्ष कंपनी ब्लू ओरिजिन के न्यू शेपर्ड प्रोग्राम की 31वीं उड़ान ने छह महिलाओं को अंतरिक्ष की सैर कराई, जिसमें कैटी पेरी के साथ जेफ बेजोस की मंगेतर लॉरेन सांचेज, गेल किंग, आइशा बोवे, अमांडा गुयेन और केरियन फ्लिन शामिल थीं. यह मिशन 1963 के बाद पहली बार था जब एक ऑल-वुमन क्रू ने अंतरिक्ष यात्रा की.

यह स्पेस फ्लाइट 100 किलोमीटर ऊपर तक गई थी, जहां इसमें सवाल लोगों ने कुछ मिनटों के लिए भारहीनता का अनुभव किया. कैटी पेरी ने लैंडिंग के बाद धरती को चूमते हुए इसे 'भावनात्मक' अनुभव बताया. उन्होंने कहा, 'अंतरिक्ष से धरती को देखना मुझे प्रेम और एकता के करीब ले गया.' मिशन की सफलता ने न केवल अंतरिक्ष पर्यटन को बढ़ावा दिया, बल्कि महिलाओं की उपलब्धियों को भी रेखांकित किया.

there is no place like home