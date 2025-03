उम्मीद है कि कांग्रेस को उनको बर्खास्त... शशि थरूर को लेकर ऐसा क्यों बोल गए शहजाद पूनावाला, पढ़ें

केरल के तिरुवनंतपुरम से कांग्रेस सांसद और प्रसिद्ध लेखक शशि थरूर ने भारत की वैक्सीन डिप्लोमेसी (India Vaccine Diplomacy) की तारीफ की. इस बीच बीजेपी को डर है कि इससे कांग्रेस को कहीं मिर्ची न लग जाए. दरअसल भारत की 'वैक्सीन मैत्री' (Shashi Tharoor Praise Vaccine Maitry ) पहल की की सराहना करते हुए शशि थरूर ने लिखा था कि इस पहल से भारत की ग्लोबल सॉफ्ट पावर मजबूत हुई और देश एक जवाबदेह वैश्विक नेता के रूप में उभरकर सामने आया.

शशि थरूर के मोदी सरकार के लिए तारीफ भरे शब्दों के बाद बीजेपी प्रवक्ता शहजाद पूनावाला ने उम्मीद जताई कि कांग्रेस उन्हें बर्खास्त नहीं करेगी, बल्कि एक बार फिर राष्ट्र नीति को राज नीति से ऊपर और देश के हित को पारिवारिक हित से ऊपर रखेगी.

After hailing Modi Govt for it's spectacular foreign policy vis a vis Ukraine Russia , silencing EVM & Election Commision sceptics now Dr Tharoor has penned a superb piece on India's Vaccine Maitri - vaccine diplomacy - Hope Congress will not sack him but for once will put… pic.twitter.com/3GacpaRN2Z