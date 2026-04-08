BJP Candidates List: पश्चिम बंगाल चुनाव के लिए BJP की छठी लिस्ट आई, राकेश सिंह को कोलकाता पोर्ट से टिकट

भारतीय जनता पार्टी ने आज पश्चिम बंगाल चुनाव के लिए अपने उम्मीदवारों की छठी लिस्ट जारी की है. पार्टी ने राकेश सिंह को कोलकाता पोर्ट से उतारा है. बता दें कि पश्चिम बंगाल में 23 और 29 अप्रैल को चुनाव होने हैं,नतीजे 4 मई को आएंगे.

किसे मिला बीजेपी से टिकट?

राष्ट्रीय महासचिव एवं मुख्यालय प्रभारी अरुण सिंह की ओर से जारी लिस्ट में लिखा है कि भारतीय जनता पार्टी की केंद्रीय चुनाव समिति ने पश्चिम बंगाल में होने वाले विधानसभा चुनाव 2026 के लिए निम्नलिखित नाम पर अपनी मुहर लगा दी है. भाजपा ने कोलकाता पोर्ट से राकेश सिंह को टिकट दिया है.

