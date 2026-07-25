छात्रों की मांगें मान ली गई हैं, अब विरोध प्रदर्शन खत्म हो... धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे पर मनोज तिवारी

केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफा पर बीजेपी सांसद मनोज तिवारी ने कहा कि पीएम मोदी ने खुद छात्रों के प्रति संवेदनशीलता, जिम्मेदारी और जवाबदेही दिखाई है. जिस तरह से वे उनसे जुड़ रहे, वह अभूतपूर्व है. पीएम मोदी छात्रों के हितों की रक्षा के लिए प्रतिबद्ध हैं और उनके लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं. पीएम मोदी द्वारा लिया गया हर फैसला स्वागत योग्य है. छात्रों की मांगें मान ली गई हैं, इसलिए अब विरोध प्रदर्शन खत्म होना चाहिए. पीएम मोदी की हर बात पक्की और अहम है और छात्रों को उनके उठाए जा रहे कदमों का सम्मान करना चाहिए.
VIDEO | Delhi: On Union Education Minister Dharmendra Pradhan's resignation, BJP MP Manoj Tiwari says, "The Prime Minister himself has shown sensitivity, responsibility and accountability towards students. The way he is connecting with them is unprecedented. He is committed to… pic.twitter.com/i4Wbds4J7I— Press Trust of India (@PTI_News) July 25, 2026
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