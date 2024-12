जॉर्ज सोरोस के साथ कांग्रेस पार्टी के मजबूत रिश्ते, BJP ने FDL-AP में सोनिया गांधी की भूमिका को लेकर उठाया सवाल

अमेरिकी कारोबारी जॉर्ज सोरोस के साथ कांग्रेस पार्टी के रिश्तों को लेकर रविवार को एक बार फिर भारतीय जनता पार्टी (Bharatiya Janata Party) ने जोरदार हमला बोला. पार्टी की तरफ से सोशल मीडिया साइट एक्स पर एक के बाद एक कई पोस्ट कर सोनिया गांधी और कांग्रेस पार्टी पर सवाल उठाया. बीजेपी ने आरोप लगाया कि एफडीएल-एपी फाउंडेशन की सह-अध्यक्ष के तौर पर सोनिया गांधी, जॉर्ज सोरोस फाउंडेशन द्वारा वित्त पोषित एक संगठन से जुड़ी हुई हैं. बीजेपी की तरफ से कहा गया है कि यह कनेक्शन भारत के विकास को रोकने के जॉर्ज सोरोस और कांग्रेस पार्टी के साझा लक्ष्य को भी दर्शाता है.

बीजेपी की तरफ से लिखा गया है कि विशेष एफडीएल-एपी फाउंडेशन ने अपने विचार व्यक्त किए हैं कि कश्मीर को एक अलग इकाई के रूप में माना जाए. सोनिया गांधी और एक स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में कश्मीर के विचार का समर्थन करने वाले संगठन के बीच यह जुड़ाव भारत के आंतरिक मामलों पर विदेशी संस्थाओं के प्रभाव और ऐसे संबंधों के राजनीतिक प्रभाव को बताता है.

This thread underlines a connection between the Congress party and George Soros, implying their shared goal of diminishing India's growth.



Sonia Gandhi, as the Co-President of the FDL-AP Foundation, is linked to an organisation financed by the George Soros Foundation.



Notably,… pic.twitter.com/q9mrJ1lY3h — BJP (@BJP4India) December 8, 2024

एक्स पोस्ट के दूसरे हिस्से में बीजेपी की तरफ से बताया गया है कि राजीव गांधी फाउंडेशन की सोनिया गांधी की अध्यक्षता में जॉर्ज सोरोस फाउंडेशन के साथ साझेदारी हुई, जिससे भारतीय संगठनों पर विदेशी फंडिंग का प्रभाव साफ होता है.

Sonia Gandhi's chairmanship of the Rajiv Gandhi Foundation led to a partnership with the George Soros Foundation, displaying the influence of foreign funding on Indian organisations. pic.twitter.com/rxq16s2oJY — BJP (@BJP4India) December 8, 2024

बीजेपी की तरफ से राहुल गांधी की तस्वीर को पोस्ट करते हुए लिखा गया है कि सोरोस द्वारा वित्त पोषित ओपन सोसाइटी फाउंडेशन के उपाध्यक्ष सलिल शेट्टी ने भारत जोड़ो यात्रा में भाग लिया था. यहां उन्हें किसी और के साथ नहीं बल्कि कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी के साथ देखा जा सकता है.

Salil Shetty, the Vice President of the Soros-funded Open Society Foundation, participated in the Bharat Jodo Yatra. Here, he can be seen with none other than Rahul Gandhi, former President of the Congress. pic.twitter.com/7bFk26zPTc — BJP (@BJP4India) December 8, 2024

अदाणी समूह पर राहुल गांधी की प्रेस कॉन्फ्रेंस का जॉर्ज सोरोस द्वारा वित्त पोषित ओसीसीआरपी द्वारा सीधा प्रसारण किया जाता है. राहुल गांधी अदाणी समूह की आलोचना करने के लिए ओसीसीआरपी का इस्तेमाल करते रहे हैं. यह उनके मजबूत और खतरनाक रिश्ते को बताता है.

Rahul Gandhi's press conference on Adani was live telecast by George Soros-funded OCCRP, which Gandhi used as a source to criticise Adani. It shows nothing but their strong and dangerous relationship and highlights their attempts to derail the Indian economy. pic.twitter.com/G7R0PwWMq3 — BJP (@BJP4India) December 8, 2024

अदाणी के मुद्दे पर जॉर्ज सोरोस और राहुल गांधी की भावनाएं एक जैसी: बीजेपी

बीजेपी की तरफ से राहुल गांधी पर हमला बोलते हुए कहा गया है कि'अदाणी मुद्दे' को लेकर जॉर्ज सोरोस और राहुल गांधी की भावनाएं एक जैसी हैं. विशेष रूप से, उन दोनों ने सुझाव दिया है कि अदाणी और मोदी आपस में घनिष्ठ रूप से जुड़े हुए हैं, और अदाणी का मुद्दा मोदी सरकार को गिरा सकता है.

George Soros and Rahul Gandhi have same sentiments regarding the 'Adani issue'.



Specifically, they've both suggested that Adani and Modi are closely linked, and that the Adani issue could topple the Modi government. pic.twitter.com/9hk9m5Hyy5 — BJP (@BJP4India) December 8, 2024

बीजेपी ने संसद में भी उठाया था मुद्दा

कांग्रेस पार्टी और उसके नेता राहुल गांधी के अमेरिकी कारोबारी जॉर्ज सोरोस से संबंध होने और उन पर देश की सरकार और संसद को अस्थिर करने के भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के आरोपों पर विपक्ष के हंगामे के कारण शुक्रवार को संसद में भी हंगामा देखने को मिला था. भाजपा सांसद निशिकांत दुबे ने शून्यकाल में इस मुद्दे को उठाते हुए आरोप लगाया था कि, ‘‘कांग्रेस का हाथ सोरोस के साथ.''