BJP राष्ट्रीय अध्यक्ष चुनाव के लिए अधिसूचना जारी, नितिन नबीन की ताजपोशी तय

नितिन नबीन का अध्यक्ष बनना तय
नई दिल्ली:

भारतीय जनता पार्टी (बीजेपी) ने राष्ट्रीय अध्यक्ष के चुनाव के लिए अधिसूचना जारी कर दी है. रिटर्निंग ऑफिसर डॉ. के लक्ष्मण ने पूरा चुनाव कार्यक्रम जारी किया है. इस चुनाव को संगठन पर्व 2024 का नाम दिया गया है. अभी पार्टी ने नितिन नबीन को कार्यकारी अध्यक्ष नियुक्त किया है. माना जा रहा है कि इस प्रक्रिया के बाद उन्हें ही पार्टी का अध्यक्ष नियुक्त किया जाएगा. 

पार्टी ने लिखा है कि बीजेपी का संगठन पर्व 2024 अपने गंतव्य की ओर अग्रसर है. पार्टी की जारी विज्ञप्ति में लिखा गया है कि आज राष्ट्रीय अध्यक्ष के निर्वाचन की प्रक्रिया की आधिकारिक घोषणा जारी किया जा रहा है. 

पार्टी ने आज ही निर्वाचक मंडल की सूची जारी कर दी है. पार्टी मुख्यालय में इस सूची का प्रकाशन किया गया है. इसके बाद 19 जनवरी को नामांकन प्रक्रिया शुरू होगी. दोपहर 2 बजे से लेकर शाम 4 बजे तक नामांकन पत्र दाखिल कर सकते हैं. 

19 जनवरी को ही शाम 4 से 5 बजे तक नामांकन पत्रों की जांच होगी. इसके बाद शाम 5 से 6 बजे तक नाम वापस लिया जा सकता है. शाम साढ़े 6 बजे राष्ट्रीय चुनाव अधिकारी बयान जारी करेंगे. अगर जरूरी हुआ तो 20 जनवरी को पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव कराया जाएगा. 

