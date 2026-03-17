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असम चुनाव 2026: BJP 89 सीटों पर लड़ेगी चुनाव, सहयोगियों के पाले में आईं 37 सीटें

2021 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी के नेतृत्व वाले राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (एनडीए) ने 126 में से 75 सीटें जीतकर सत्ता में वापसी की थी. भाजपा ने अकेले 60 सीटें जीती थीं, जबकि एजीपी को 9 सीटें मिली थीं.

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असम चुनाव 2026: BJP 89 सीटों पर लड़ेगी चुनाव, सहयोगियों के पाले में आईं 37 सीटें
  • असम विधानसभा चुनाव में भाजपा 89 सीटों पर चुनाव लड़ने का निर्णय लिया है और सहयोगी दलों को 37 सीटें दी जाएंगी.
  • असम गण परिषद को 26 और बोडोलैंड पीपल्स फ्रंट को 11 सीटें मिलेंगी, जिससे कुल 126 सीटों का वितरण हुआ है.
  • हिमंत बिस्वा सरमा ने बताया कि सीट बंटवारे की बातचीत अंतिम चरण में है और गठबंधन जल्द रणनीति तय करेगा.
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असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा ने मंगलवार को घोषणा की कि आगामी विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) 89 सीटों पर चुनाव लड़ेगी, जबकि उसके सहयोगियों को कुल 37 सीटें दी जाएंगी. सीट बंटवारे के तहत असम गण परिषद (एजीपी) 26 सीटों पर चुनाव लड़ेगी, जबकि बोडोलैंड पीपल्स फ्रंट (बीपीएफ) को 11 सीटें दी गई हैं. इस तरह 126 सदस्यीय विधानसभा में शेष 89 सीटों पर भाजपा अपने उम्मीदवार उतारेगी.

भाजपा की केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक के बाद सरमा ने कहा कि सीटों के समायोजन पर बातचीत अंतिम चरण में है और गठबंधन जल्द ही चुनावी रणनीति को अंतिम रूप देगा. उन्होंने कहा, “हम समन्वित तरीके से चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे हैं, ताकि बेहतर प्रदर्शन किया जा सके.”

असम विधानसभा में कुल 126 सीटें हैं और राज्य में चुनावी गतिविधियां तेज हो गई हैं. सभी राजनीतिक दल गठबंधन और उम्मीदवारों को अंतिम रूप देने में जुटे हैं.

2021 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी के नेतृत्व वाले राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (एनडीए) ने 126 में से 75 सीटें जीतकर सत्ता में वापसी की थी. भाजपा ने अकेले 60 सीटें जीती थीं, जबकि एजीपी को 9 सीटें मिली थीं.

पिछले चुनाव में भाजपा ने 92 सीटों पर चुनाव लड़ा था, जबकि एजीपी को 26 और यूनाइटेड पीपल्स पार्टी लिबरल (यूपीपीएल) को 8 सीटें दी गई थीं. एनडीए की 2021 की जीत खास रही, क्योंकि यह पहली बार था जब किसी गैर-कांग्रेस गठबंधन ने असम में लगातार दूसरी बार सत्ता बरकरार रखी.

असम की राजनीति में सीट बंटवारा हमेशा अहम भूमिका निभाता है, खासकर बोडोलैंड जैसे क्षेत्रों में, जहां क्षेत्रीय दलों का खासा प्रभाव है. मुख्यमंत्री सरमा ने यह भी बताया कि भाजपा बुधवार को अपने उम्मीदवारों की सूची जारी करेगी. राज्य में 126 सदस्यीय विधानसभा के लिए मतदान 9 अप्रैल को होगा, जबकि मतगणना 4 मई को की जाएगी.

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