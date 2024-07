स्मृति इरानी ने खाली किया दिल्ली वाला बंगला, क्या होगा नया पता?

बीजेपी की वरिष्ठ नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री स्मृति इरानी ने दिल्ली में अपना सरकारी बंगला खाली कर दिया है. अमेठी में हार और फिर केंद्रीय मंत्रिमंडल में जगह न मिलने के कारण नियमानुसार स्मृति को बंगला खाली करना था. गुरुवार को उन्होंने बंगले को अलविदा कर दिया. स्मृति इरानी पिछले 10 साल से दिल्ली के 28 तुगलग लेन स्थित क्रीसेंट बंगले में रह रही थीं. नई लोकसभा के गठन के बाद सभी पूर्व केंद्रीय मंत्रियों को बंगला खाली करने का नोटिस मिला था.

नियमों के मुताबिक, चुनाव में हारे हुए सांसदों को सरकारी बंगला खाली करना पड़ता है. इसके बाद यही बंगला चुनाव जीतकर आए हुए सांसदों को आवंटित किया जाता है.

Watch: BJP leader Smriti Irani has vacated her residence at 28 Tughlak Crescent, New Delhi. All MPs who lost elections were required to vacate their houses by July 11 pic.twitter.com/c7Bu4NMM0V