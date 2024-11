BJP ने महाराष्ट्र चुनाव में लगाया बिटकॉइन स्कैम का आरोप, सुप्रिया सुले ने दिया जवाब

महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव से कुछ घंटों पहले पूर्व आईपीएस अधिकारी रवींद्र नाथ पाटिल ने कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष नाना पटोले और वरिष्ठ राकांपा (शरदचंद्र पवार) नेता सुप्रिया सुले पर महाराष्ट्र चुनाव के दौरान अपने अभियान के लिए बिटकॉइन का उपयोग करने का आरोप लगाया है. इसके बाद बीजेपी ने कांग्रेस और एनसीपी पर बिटकॉइन स्कैम का आरोप लगाया है. हालांकि सुप्रिया सुले ने इसका जवाब दिया है.

सुप्रिया सुले ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा, "मतदान से एक रात पहले, वोटरों को बरगलाने के लिए झूठी सूचना फैलाने की जानी पहचानी रणनीति का सहारा लिया जा रहा है. हमने बिटकॉइन हेराफेरी के फर्जी आरोपों के खिलाफ चुनाव आयोग और साइबर अपराध विभाग में एक आपराधिक शिकायत दर्ज कराई है. इसके पीछे के इरादे और दुर्भावना पूरी तरह से स्पष्ट हैं. ये काफी दुखद है कि भारत के संविधान द्वारा निर्देशित स्वस्थ लोकतंत्र में ऐसी प्रथाएं शुरू हुई हैं."

Familiar tactics of spreading false information to manipulate the righteous voters are being resorted to, a night before the polling day. We have filed a criminal complaint to the Hon'ble ECI & the Cyber crime department against the fake allegations made of bitcoin… pic.twitter.com/g8Selv1DFk