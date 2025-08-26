पटना अटल पथ पर बवाल के पीछे सोची-समझी साजिश, वार्ड पार्षद और वकील को पुलिस ने बताया मास्टरमाइंड

बिहार की राजधानी पटना के अटल पथ पर सोमवार को हुए बवाल की साजिश बेनकाब हो गई है. पटना के एसएसपी कार्तिकेय शर्मा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इसका खुलासा किया है. पुलिस जांच में सामने आया है कि यह घटना सोची-समझी साजिश का हिस्सा थी. इसके पीछे कथित तौर पर स्थानीय वार्ड पार्षद और एक वकील का हाथ था, जिन्होंने राजनीतिक और आर्थिक फायदे के लिए इस बवाल की प्लानिंग की थी.

किराए पर बुलाए गए थे लोग

एसएसपी ने बताया कि इस घटना में शामिल अधिकांश लोग किराए पर बुलाए गए थे. इन्हें खास तौर पर आगजनी और पत्थरबाजी करने के लिए तैयार किया गया था. यहां तक कि इस साजिश में महिलाओं को भी शामिल किया गया था ताकि भीड़ का आकार बड़ा दिखे और पुलिस पर दबाव बने.

वकील और वार्ड पार्षद मास्टरमाइंड

एसएसपी के मुताबिक, पुलिस जांच से पता चला कि वकील श्वेत रंजन और स्थानीय वार्ड पार्षद टूटु इस पूरे मामले के मुख्य साजिशकर्ता हैं. दोनों ने मिलकर करीब एक हफ्ते पहले इसकी योजना बनाई थी. श्वेत रंजन ने हरिहर चैंबर में बैठकर पूरी प्लानिंग की और बाहर से लोगों को बुलाने का इंतजाम भी किया.

पत्थरबाजी, आगजनी के लिए बांटे थे पैसे

एसएसपी ने बताया कि इस हंगामे का मुख्य मकसद राजनीतिक लाभ कमाना और मुआवजे की राशि में हिस्सेदारी लेना था. इसके लिए दो लाख रुपये की डील की गई थी. जांच में सामने आया है कि आठ लोगों को पैसे बांटे गए थे और उन्हें स्पष्ट निर्देश दिए गए थे कि वे अटल पथ पर जाकर पत्थरबाजी और आगजनी करें.

पीड़ित परिवार को बनाया था मोहरा

एसएसपी ने साफ किया कि इस पूरे मामले में पीड़ित परिवार का कोई हाथ नहीं है. उन्हें तो इस साजिश में मोहरा बनाया गया था ताकि घटना को ज्यादा संवेदनशील बनाया जा सके. पुलिस ने पीड़ित परिवार को जांच की पूरी जानकारी दे दी है और आश्वासन दिया है कि उन्हें न्याय दिलाया जाएगा.

दोनों आरोपियों को किया गया गिरफ्तार

वकील श्वेत रंजन का नाम पहले भी ऐसे मामलों में आ चुका है. एसएसपी ने आरोप लगाते हुए कहा कि उसका काम इसी तरह के हंगामे करना और लोगों को भड़काना है. वह पहले भी कई बार इस तरह के हालात पैदा करवा चुका है. फिलहाल पुलिस ने दोनों मुख्य साजिशकर्ताओं को गिरफ्तार कर लिया है और आगे की कानूनी कार्रवाई की जा रही है.

पटना में भीड़ ने किया था बवाल

सोमवार को पाटलिपुत्र थाना क्षेत्र के इंद्रपुरी इलाके के अटल पथ पर अचानक हिंसा भड़क गई थी. गुस्साई भीड़ ने पुलिस के वाहन और आम लोगों की बाइक को आग के हवाले कर दिया था. पत्थरबाजी और आगजनी से इलाके में तनाव फैल गया था.

पुलिस ने घटना के बाद कार्रवाई करते हुए न सिर्फ मामले का खुलासा करने का दावा किया बल्कि कथित षड्यंत्र रचने वालों को भी दबोच लिया. अब पुलिस बाकी आरोपियों की पहचान में जुटी है और उन्हें जल्द गिरफ्तार करने का दावा किया है.