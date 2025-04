"धरती के आखिरी छोर तक": मधुबनी से पीएम मोदी ने जानिए किसे और क्या संदेश दिया 

प्रधानमंत्री मोदी ने पहलगाम हमले के आतंकवादियों और उनके आकाओं को साफ शब्दों में बताया कि अब वो अपनी मौत का इंतजार करें. भारत उन्हें दुनिया के किसी भी कोने से ढूंढकर मार देगा. और मौत भी ऐसी होगी कि वो कल्पना नहीं कर पाएंगे. पीएम ने ये भी साफ कर दिया कि अब आतंकियों की बची खुची जमीन को भी मिट्टी में मिलाने का समय आ गया है.

पीएम मोदी ने अपने भाषण में पाकिस्तान का नाम तो नहीं लिया, लेकिन साफ कर दिया कि भारत इस हमले की जांच करेगा, पता करेगा और अगर उसे पता चला कि इसमें पाकिस्तान की सेना, खुफिया एजेंसी आईएसआई या किसी अन्य का हाथ है तो उसे भी इस बार बख्शा नहीं जाएगा. पीएम मोदी ने ये भी जता दिया कि मानवता में यकीन रखने वाले सभी देश भारत के साथ हैं और जो आतंकवादियों के साथ भारत उनपर कार्रवाई के लिए तैयार है.

If it is message to the world, why it is "From the Soil of Bihar", why not India?



Everything is a opportunity to ask vote for this Sh@meless person 🤮#PahalgamTerroristAttack



pic.twitter.com/CU2SvHDXL9