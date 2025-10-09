चिराग पासवान के तेवर से टेंशन में NDA, बिहार में सीट बंटवारे पर क्या चल रहा है, जानिए हरेक बात

बिहार विधानसभा चुनाव की घोषणा हुए 3 दिन का वक्त गुजर चुका है. लेकिन अभी तक न तो एनडीए में और न ही महागठबंधन में सीटों को लेकर तालमेल बन पाया है. सभी दल एक-दूसरे से मोलभाव करने में जुटे हैं. चिराग पासवान की एलजेपी (आर), जीतन राम मांझी की हम बीजेपी से हार्ड बार्गेनिंग में जुटे है. दूसरी तरफ महागठबंधन में वीआईपी पार्टी के मुखिया मुकेश सहनी आरजेडी से तोलमोल में जुटे हुए हैं. कांग्रेस भी आरजेडी से सीटों को लेकर तगड़ा मोलभाव कर रही है. पार्टी इस बार जिताऊ सीटों पर नजर गड़ाए हुए है.आइए समझने की कोशिश करते हैं कि बिहार चुनाव में टिकट बंटवारे के पहले क्या-क्या चल रहा है.

बीजेपी खेमे में कैसी हलचल

एनडीटीवी को मिली जानकारी के मुताबिक बीजेपी अपने सहयोगी चिराग पासवान को मनाने में जुटी है. चिराग के साथ बीजेपी दूसरे दौर की बात करने वाली है. चिराग इस वक्त दिल्ली में हैं उनसे बिहार चुनाव प्रभारी धर्मेंद्र प्रधान, विनोद तावड़े और मंगल पांडेय मिलने वाले हैं. इस बातचीत में माना जा रहा है कि कोई बीच का रास्ता निकल सकता है.उधर, चिराग ने आज कहा है कि अभी बातचीत जारी है. दूसरी तरफ नाराज चल रहे जीतन राम मांझी को मनाने के लिए खुद बीजेपी चीफ जेपी नड्डा ने बात की है. सूत्रों को मुताबिक बीजेपी मांझी को भरोसा दिला रही है कि उनका पूरा ख्याल रखा जाएगा. उधर, बीजेपी ने सभी विधानसभा सीटों पर 3-3 कैंडिडेट के नाम तैयार किए हैं. जल्द ही बीजेपी केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक होगी और उसमें अंतिम नामों पर मुहर लग जाएगी.

चिराग की नाराजगी कैसे होगी दूर?

बीजेपी के लिए सबसे बड़ी मुश्किल चिराग को साधने में हो रही है. चिराग बीजेपी से 30 से ज्यादा सीटों की डिमांड कर रहे हैं. चिराग ने आज कहा कि बीजेपी से बातचीत चल रही है. चिराग ने कहा कि वैसे भी मेरे ऊपर बहुत सी जिम्मेदारियां हैं. जबतक मैं मंत्री हूं तबतक मंत्रालय की भी जिम्मेदार हूं तो मैं उस काम को भी देखने जा रहा हूं.

कांग्रेस-आरजेडी में फाइनल राउंड की बातचीत

कांग्रेस भी इस बार बिहार चुनाव में जीत के लिए पूरा जोर लगा रही है. पार्टी 2020 चुनाव के उलट इस बार जीतने वाली सीटों पर नजर गड़ाए हुई है. पार्टी आरजेडी से इसपर तगड़ा मोलभाव कर रही है. सूत्रों ने बताया कि बिहार में कांग्रेस को इस बार 55 सीटें मिल सकती हैं. पार्टी ने 25 कैंडिडेट के नाम भी फाइनल कर लिए हैं. जैसे ही सीट बंटवारा फाइनल होगा वैसे ही सारे नामों की घोषणा कर दिया जाएगा. सूत्रों ने बताया कि एक दो दिन में नाम फाइनल होने वाले हैं. कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी कृष्णा अल्लावारू लगातार आरजेडी से संपर्क में हैं.

जेडीयू में भी तैयारी पूरी

जेडीयू भी राज्य में 102 सीटों पर चुनाव लड़ सकती है. पार्टी ने 30 सीटों पर कैंडिडेट के नाम तय कर लिए हैं. सीएम नीतीश कुमार की तरफ से उनको हरी झंडी मिल जाएगी. बीजेपी के साथ जैसे ही सीट शेयरिंग पूरी हो जाएगी, पार्टी सीटों पर कैंडिडेट के नाम का ऐलान कर देगी. सूत्रों के मुताबिक पार्टी कुछ सीटिंग विधायकों के टिकट भी काट सकती है.