बिहार में नीतीश या तेजस्वी, किसकी बनेगी सरकार, जानें फलोदी सट्टा बाजार ने किस पर लगाया दांव 

बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के नतीजों की शुरुआत के अब कुछ घंटे रह गए हैं. एग्जिट पोल के पूर्वानुमान भी जारी हो चुके हैं, लेकिन चुनाव रिजल्ट के पहले सबकी धड़कनें तेज हैं. इस बीच फलोदी सट्टा बाजार का संकेत भी सामने आ गया है. बिहार चुनाव 2025 की मतगणना शुक्रवार सुबह 8 बजे से शुरू होगी, लेकिन चुनावी आकलन में सबसे सटीक कहे जाने वाले फलोदी सट्टा बाजार ने अपना रुझान बता दिया है. बाजार के रुझान साफ संकेत दे रहे हैं कि बिहार में एक बार फिर नीतीश कुमार के नेतृत्व में NDA सरकार बनने जा रही है. मुख्यमंत्री पद के लिए तेजस्वी यादव के मुकाबले नीतीश कुमार का नाम सबसे आगे है.

फलोदी सट्टा बाजार के अनुमानों के मुताबिक, NDA को इस बार 128 से 132 सीटों तक मिलने की संभावना जताई गई है. अगर कोई शख्स NDA की जीत पर एक हजार रुपये का दांव लगाता है तो उसे अपने एक हजार रुपये के साथ दो हजार रुपये वापस मिलेंगे यानी भाव बराबरी का रेट. महागठबंधन को 97 से 100 सीटों तक सीमित बताया गया है. उनके भाव भी बराबरी के स्तर पर हैं.

सीएम पद को लेकर भी बाजार में स्पष्ट झुकाव है. नीतीश कुमार के भाव 40 से 45 पैसे तक चल रहे हैं. यानी सट्टा बाजार में उनके फिर से सत्ता में लौटने को लेकर लगभग पक्की धारणा बन चुकी है. सट्टा बाजार के जानकारों के अनुसार नीतीश के अलावा NDA में फिलहाल कोई और मजबूत चेहरा दिखाई नहीं दे रहा.

बाजार के भाव हर विधानसभा क्षेत्र के रुझानों के साथ बदलते रहते हैं. इस बार पोस्टल बैलेट की गिनती के तरीके में भी बदलाव किया गया है. अब आखिरी दो राउंड की गिनती से पहले ही पोस्टल वोट को शामिल किया जाएगा. सभी नतीजे शाम तक आने की उम्मीद है. एग्जिट पोल की तरह फलोदी सट्टा बाजार में NDA की स्थिति मजबूत मानी जा रही है.

