बिहार चुनाव EXIT POLL में BJP के लिए बड़ी टेंशन, आगे निकल जाएंगे नीतीश

बिहार विधानसभा चुनाव में अब तक जारी सभी एग्जिट पोल एनडीए सरकार को बहुमत मिलता दिख रहा है. पीपुल्स पल्स (People's Pulse) के एग्जिट पोल के रुझान में भी एनडीए की सरकार बनाई है. रुझानों के मुताबिक एनडीए को 133 से 159 सीटें मिल सकती हैं. वहीं, महागठबंधन को 75 से 101 सीटें मिलने का अनुमान हैं.

एग्जिट पोल के रुझानों में अगर एनडीए के सहयोगी दलों की अनुमानित सीटों की बात करें तो इस इसमें बीजेपी नुकसान में है, जबकि जेडीयू को सीटों में फायदा मिलता दिख रहा है. 2020 में बीजेपी ने 74 सीटें और जेडीयू की 43 सीटें जीती थीं. वहीं, पीपुल्स पल्स के एग्जिट पोल के रुझानों में बीजेपी को 63-70 सीट, जबकि 55-62 सीटें मिलती दिख रही हैं. 

Bihar Election 2025
