PM पर बयान देकर घिरे राहुल, शाह ने कहा-कीमत चुकानी होगी, गिरिराज बोले-बिहार बदला लेगा; जानें कौन क्या बोला

कांग्रेस नेता राहुल गांधी बिहार चुनाव की अपनी पहली रैली में ही बड़े विवाद में घिर गए हैं. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर उनके बयान को बीजेपी ने मुद्दा बना दिया है. गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि छठी मईया और उनके भक्तों का अपमान करने की कीमत राहुल गांधी को चुकानी पड़ेगी. केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने राहुल पर सनातन धर्म और हिंदुओं का अपमान करने का आरोप लगाते हुए ईंट का जवाब पत्थर से देने की बात कही है. दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता से लेकर बीजेपी के कई प्रवक्ता और नेता भी हमलावर हैं.

अमित शाहः राहुल गांधी ने छठी मइया का अपमान किया

केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह ने बुधवार को एक न्यूज चैनल से बातचीत में कहा कि राहुल गांधी ने पीएम मोदी का नहीं बल्कि छठी मईया और उनके भक्तों का अपमान किया है. बिहार चुनाव में उन्हें इसका दुष्परिणाम भुगतना पड़ेगा. मुझे पूरा विश्वास है कि बिहार के मतदाता छठी मईया और मोदी जी का अपमान नहीं भूलेंगे.... राहुल गांधी को चुनावों में इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी. राहुल ने पीएम मोदी के बारे में अपमानजनक तरीके से बात की और उनकी मां का अपमान किया, लेकिन जब भी उन्होंने ऐसा किया है, हर बार कीचड़ से कमल खिला है.

#WATCH | Begusarai | On Lok Sabha LoP Rahul Gandhi 'dance' dig at PM Modi, Union Minister Giriraj Singh says, "Rahul Gandhi's remarks on Chhath Mahaparva are an attack on Hindu and Sanatan Dharma. Till today, he has not revealed his caste or his religion... If he is a Christian… pic.twitter.com/a6bzE2KkaO — ANI (@ANI) October 29, 2025

गिरिराज सिंहः ईंट का जवाब पत्थर से दिया जाएगा

केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा कि छठ पर राहुल गांधी का बयान सनातन धर्म और हिंदुओं का अपमान है. उन्होंने कहा कि राहुल गांधी को नहीं पता कि वे खुद अपने आप में क्या हैं. वे हिंदू हैं, पारसी हैं, ईसाई हैं या कुछ और.... लेकिन अगर वे छठ पर्व को अपमानित करने का काम करेंगे तो उनको ईंट का जवाब पत्थर से दिया जाएगा. बिहार की जनता उनको जवाब देगी.

उन्होंने आगे कहा कि राहुल गांधी और कांग्रेस ने हमारी आस्था को ठेस पहुंचाने का काम किया है. राहुल गांधी ने छठ पर्व को लेकर अभद्र टिप्पणी की है. मैं राहुल गांधी को चेतावनी देना चाहता हूं कि अगर आप हिंदुओं और बिहार के सबसे बड़े महापर्व छठ को बदनाम करने का प्रयास करोगे तो बिहार की जनता आपसे उसका बदला लेगी.

कांग्रेस के नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी जी ने विदेश भ्रमण में भारत के विरुद्ध दुष्प्रचार करने के बाद, आज बिहार में प्रचार के पहले ही दिन भारतीय संस्कृति के सबसे महान पर्वों में से एक और बिहार के सबसे बड़े महापर्व छठ पूजा के लिए 'ड्रामा' जैसा शब्द प्रयोग किया है। यह जन-जन से लेकर… pic.twitter.com/bRvGTDr7xU — Dr. Sudhanshu Trivedi (@SudhanshuTrived) October 29, 2025

सुधांशु त्रिवेदीः राहुल गांधी भारतीय संस्कृति, हिंदू विरोधी

राहुल गांधी की प्रधानमंत्री मोदी पर की गई अभद्र टिप्पणी को लेकर बीजेपी ने कड़ी प्रतिक्रिया दी है. भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता एवं राज्यसभा सदस्य सुधांशु त्रिवेदी ने कहा कि अपने विदेशी दौरों में भारत के खिलाफ दुष्प्रचार करने के बाद राहुल गांधी ने बिहार में छठ पूजा को लेकर आपत्तिजनक शब्दों का इस्तेमाल किया, उनका बयान निंदनीय है.

त्रिवेदी ने आगे कहा कि जो कुछ महागठबंधन और राहुल गांधी कर रहे हैं, ये कोई नई बात नहीं है. राहुल गांधी ने प्रयागराज महाकुंभ में 'गंदा पानी' शब्द इस्तेमाल किया था. अयोध्या में राम मंदिर के उद्घाटन को नाच-गान बताया था, और अब उन्हें छठ पर्व ड्रामा नजर आ रहा है. यह उनकी भारतीय संस्कृति विरोधी, हिंदू संस्कृति विरोधी और बिहार के महापर्व के प्रति उनके मन में जो तिरस्कार है, उसको दर्शाता है.

नलिन कोहलीः राहुल और कांग्रेस की मानसिकता खराब

बीजेपी प्रवक्ता नलिन कोहली ने कहा कि यह अब स्पष्ट हो गया है कि राहुल गांधी बिना सोचे-समझे कुछ भी बोल देते हैं और अक्सर निरर्थक शब्दों या वाक्यों का इस्तेमाल करते हैं. उन्होंने आरोप लगाया कि कांग्रेस पार्टी खुद भी प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ इसी मानसिकता से काम करती रही है. राहुल गांधी उन्हीं शब्दावलियों से सीख लेकर आज प्रधानमंत्री के लिए अशोभनीय भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं. देश के प्रधानमंत्री के लिए अभद्र शब्दों का प्रयोग किसी भी स्थिति में उचित नहीं है.

बिहार में राहुल गांधी ने अपने चुनाव प्रचार की शुरुआत जिस तरीके से की है, वह न केवल राजनीतिक अपरिपक्वता का प्रतीक है, बल्कि करोड़ों छठ श्रद्धालुओं की आस्था का भी घोर अपमान है।



छठ महापर्व पर उनकी टिप्पणी और मां यमुना को लेकर किया गया उपहास यह स्पष्ट रूप से दर्शाता है कि उनकी सोच… — Rekha Gupta (@gupta_rekha) October 29, 2025

सीएम रेखा गुप्ताः बयान राहुल का राजनीतिक दिवालियापन

दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने प्रधानमंत्री मोदी पर कांग्रेस नेता राहुल गांधी के बयान की आलोचना की और सस्ती लोकप्रियता के लिए छठ व्रतियों का अपमान करने का आरोप लगाया. सीएम गुप्ता ने कहा कि छठ महापर्व पर राहुल गांधी की टिप्पणी और मां यमुना को लेकर किया गया उपहास दर्शाता है कि उनकी सोच भारतीय संस्कृति, सनातन परंपराओं और लोक आस्था से कितनी दूर है. यह वही नकारात्मक प्रवृत्ति है जिसने अतीत में भी छठ जैसे पवित्र पर्वों को नीचा दिखाने का प्रयास किया था. मुख्यमंत्री ने आरोप लगाया कि प्रधानमंत्री मोदी के बारे में बोले गए अपशब्द, राहुल गांधी के राजनीतिक दिवालियापन को दर्शाता है.

प्रवीण खंडेलवालः मनोचिकित्सक से इलाज कराएं राहुल

बीजेपी सांसद प्रवीण खंडेलवाल ने राहुल गांधी पर हमला बोलते हुए कहा कि उनकी टिप्पणी न केवल प्रधानमंत्री का अपमान है, बल्कि करोड़ों भारतीयों की आस्था को भी ठेस पहुंचाती है. खंडेलवाल ने कहा कि राहुल गांधी ने फिर से साबित कर दिया है कि उन्होंने अपना मानसिक संतुलन खो दिया है. वह किसी जोकर से कम नहीं हैं. देश के प्रधानमंत्री के लिए अभद्र भाषा और यह कहना कि यमुना कोई नदी नहीं बल्कि तालाब है, यह सनातन धर्म की मान्यताओं पर गहरी चोट है. उन्हें किसी मनोचिकित्सक से इलाज कराना चाहिए.

शाहनवाज हुसैनः सभी राजनीतिक मर्यादाएं तोड़ रहे राहुल

भाजपा नेता सैयद शाहनवाज हुसैन ने राहुल गांधी पर मर्यादा लांघने का आरोप लगाते हुए कहा कि उन्हें बेतुकी टिप्पणियां करने की आदत हो गई है. शाहनवाज ने कहा कि राहुल गांधी सभी राजनीतिक मर्यादाएं तोड़ रहे हैं. राहुल गांधी का यह कहना कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वोट के लिए कुछ भी कर सकते हैं, यह देश के प्रधानमंत्री का अपमान है.

राहुल गांधी ने आखिर कहा क्या था?

लोकसभा में नेता विपक्ष राहुल गांधी ने मुजफ्फरपुर और दरभंगा में तेजस्वी यादव के साथ बुधवार को दो रैलियां कीं. इस दौरान उन्होंने दिल्ली में यमुना किनारे छठ पूजा के आयोजन का हवाला देते हुए कहा कि एक तरफ यमुना नदी में गंदा पानी था और बगल में साफ पानी का तालाब बनाया गया था ताकि प्रधानमंत्री उसमें नहाकर ‘ड्रामा' कर सकें जबकि उन्हें छठ पूजा से कोई लेनादेना नहीं हैं.

राहुल ने आगे कहा कि इस बारे में जब पूरे हिंदुस्तान को पता चल गया तो प्रधानमंत्री मोदी छठ पूजा के इस आयोजन में नहीं गए. राहुल ने दावा किया कि प्रधानमंत्री वोट के लिए कुछ भी कर सकते हैं. उन्होंने लोगों से कहा कि अगर आप मोदी जी से कहें कि हम आपको वोट देंगे, आप मंच पर आकर नाचिए तो वह नाच लेंगे.