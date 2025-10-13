बिहार विधानसभा चुनाव के लिए जनसुराज पार्टी की पूरी कैंडिडेट लिस्ट देखिए

प्रशांत किशोर
- बिहार विधानसभा चुनाव के लिए जनसुराज ने अपने कैंडिडेट का ऐलान कर दिया है
- राज्य की 243 सीटों पर दो चरण में चुनाव होंगे, नतीजे 14 नवंबर का आएंगे
- प्रशांत किशोर का जनसुराज दल सीट बंटवारे में जातीय समीकरण का पूरा ख्याल रखा
पटना:
बिहार विधानसभा चुनाव के लिए जनसुराज ने पहले चरण के लिए अबतक 116 कैंडिडेट के नाम का ऐलान कर दिया है. पार्टी राज्य की सभी 243 सीटों पर चुनाव लड़ रही है. प्रशांत किशोर की मौजूदगी में पार्टी ने आज 65 कैंडिडेट की दूसरी लिस्ट जारी की है. गौरतलब है कि बिहार में दो चरणों में 6 और 11 नवंबर को दो चरण में वोट डाले जाएंगे. 14 नवंबर को रिजल्ट आएगा.
- वाल्मिकी नगर- द्रिग नारायण प्रसाद
- लोरिया- सुनील कुमार
- हरसिद्धि- अवधेश राम
- ढाका- डॉ लाल बाबू प्रसाद
- सुरसंड- उषा किरण
- रून्नीसैदपुर- विजय कुमार शाह
- बेनीपट्टी- मोहम्मद परवेज आलम
- निर्मली- राम प्रवेश कुमार यादव
- सिकटी- रघीब बबलू
- कोचाधिमान- अबु अफान फारुखी
- अमौर-अफरोज आलम
- बैंसी- मोहम्मद शहनवाज आलम
- प्राणपुर-कुणाल निषाद उर्फ सोनू सिंह
- आलमनगर- सुबोध कुमार सुमन
- सहरसा- किशोर कुमार
- सिमरी बख्तियारपुर- सुरेंद्र यादव
- महिषी- शमीम अख्तर
- दरभंगा ग्रामीण- शोहैब खान
- दरभंगा- आर के मिश्रा
- केवटी- बिल्टू सहनी
- मीनापुर- तेज नारायण सहनी
- मुजफ्फरपुर- डॉ अमित कुमार दास
- गोपालगंज- डॉ शशि शेखर सिन्हा
- भोरे- प्रीति कुमार
- रघुनाथपुर- राहुल कीर्ति सिंह
- धरौंदा- सत्येंद्र कुमार यादव
- मांझी- यदु वंश गिरी
- बनियापुर- श्रवण कुमार महतो
- छपरा- जय प्रकाश सिंह
- परसा- मुसीब महतो
- सोनपुर- चंदन लाल मेहता
- कल्याणपुर- राम बालक पासवान
- मोरवा- जागृति ठाकुर
- मटिहानी- डॉ अरुण कुमार
- बेगूसराय- सुरेंद्र कुमार सहनी
- खगड़िया- जयंती पटेल
- बेलदौर- गजेंद्र कुमार सिंह (निषाद)
- परबत्ता- विनय कुमार वरुण
- पीरपैंती - घनश्याम दास
- बेलहर- ब्रिज किशोर पंडित
- अस्थावां- लता सिंह
- बिहारशरीफ- दिनेश कुमार
- नालंदा- कुमारी पूनम सिन्हा
- कुम्हारार- के सी सिन्हा
- आरा- डॉ विजय कुमार गु्प्ता
- चेनारी- नेहा कुमारी
- करगहर- रीतेश रंजन (पांडेय)
- गोह- सीता राम दुखारी
- नबीनगर- अर्चना चंद्रा
- इमामगंज- डॉ अजीत कुमार
- बोध गया- लक्ष्मण मांझी
- मार पासवान
- अलौली- अभिषेक कुमार
- कहलगांव- मंजर आलम
- भागलपुर- अभयकांत झा
- तारापुर- डॉ संतोष सिंह
- जमालपुर- ललन जी यादव
- सूर्यगढ़ा- अमित सागर
- इस्लामपुर- तनुजा कुमारी
- हरनौत-कमलेश पासवान
- बख्तियारपुर- वाल्मिकी सिंह
- फुलवारी- प्रो शशिकांत प्रसाद
- मसौढ़ी- राजेश्वर मांझी
- संदेश- राजीव रंजन सिंह
- बक्सर- तथागत हर्षवर्धन
- डुमराव- शिवांक विजय सिंह
- राजपुर- धनंजय पासवान
- चैनपुर- हेमंत चौबे
- नोखा- नसरुल्ला खान
- कुटुंबा - महाबली पासवान
- बाराचट्टी- इंजीनियर हेमंत पासवान
- टिकारी- डॉ शशि यादव
- वजीरगंज- संतोष कुमार
