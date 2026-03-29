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7 minutes ago
पटना:

बिहार का मुख्यमंत्री पद छोड़ने से पहले नीतीश कुमार ने अचानक एक अहम बैठक बुलाई थी, जिसमें जनता दल यूनाइटेड (JDU) के वरिष्ठ नेता ललन सिंह, संजय झा समेत कई विधायक पहुंचे. सीएम आवास पर हुई इस बैठक को सत्ता परिवर्तन से पहले के महत्वपूर्ण घटनाक्रम के तौर पर देखा जा रहा है, जबकि नीतीश कुमार के जल्द इस्तीफा देने की अटकलों के बीच नए मुख्यमंत्री को लेकर कवायद तेज हो गई है.

CM Nitish Kumar Meeting Updates:

Mar 29, 2026 18:20 (IST)
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सीएम आवास में बैठक खत्म, बाहर निकले नीतीश कुमार; ललन सिंह और विजय चौधरी साथ मौजूद

बिहार में मुख्यमंत्री आवास में चल रही अहम बैठक खत्म हो गई है. बैठक के बाद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अचानक आवास से बाहर निकलते दिखे. इस दौरान उनके साथ जदयू के वरिष्ठ नेता ललन सिंह और मंत्री विजय चौधरी भी मौजूद थे. सीएम आवास से नेताओं के निकलने के बाद सियासी हलकों में हलचल और तेज हो गई है.

Mar 29, 2026 18:01 (IST)
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इस्तीफे से पहले नीतीश कुमार की अहम बैठक हुई खत्म

सीएम पद से इस्तीफा देने से पहले नीतीश कुमार ने एक अहम बैठक बुलाई थी. सीएम आवास पर हो रही ये बैठक खत्म हो चुकी है.

Mar 29, 2026 17:57 (IST)
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नीतीश कुमार कब छोड़ेंगे सीएम पद?

नियमानुसार, राज्यसभा सदस्य चुने जाने के 14 दिनों के भीतर राज्य विधानमंडल से इस्तीफा देना होता है. ऐसे में नीतीश कुमार 30 मार्च को MLC पद छोड़ सकते हैं. उसके बाद वह 10 अप्रैल को नितिन नवीन के साथ राज्यसभा सांसद के तौर पर शपथ लेंगे. इसके अलावा इसी दिन शिवेश राम, रामनाथ ठाकुर और उपेंद्र कुशवाहा भी राज्यसभा सदस्य के रूप में शपथ लेंगे. 

Mar 29, 2026 17:44 (IST)
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नीतीश कुमार बिहार की सेवा के लिए ही बने हैं : श्याम रजक

बिहार के पूर्व मंत्री और जदयू के नेता श्याम रजक ने रविवार को कहा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को राज्यसभा जाने की इच्छा थी और नियति ने यही तय किया था, लेकिन यह भी सही है कि इस फैसले से बिहार के लोग मर्माहत हैं. बिहार के लोग नहीं चाहते हैं कि नीतीश कुमार बिहार से जाएं. उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री ने स्वयं कहा है कि वे अपना अधिकांश समय बिहार को ही देंगे. सभी लोग जानते हैं कि नीतीश कुमार जो कहते हैं, वह करते हैं.

Mar 29, 2026 17:39 (IST)
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सीएम नीतीश की बैठक में कौन-कौन पहुंचा

बिहार का मुख्यमंत्री पद छोड़ने से पहले नीतीश कुमार ने अचानक एक अहम बैठक बुलाई, जिसमें जदयू के वरिष्ठ नेता ललन सिंह, संजय झा समेत कई विधायक पहुंचे हैं. इस बैठक को सत्ता परिवर्तन से पहले के महत्वपूर्ण घटनाक्रम के तौर पर देखा जा रहा है. बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जल्द ही अपने पद से इस्तीफा दे सकते हैं. 

Mar 29, 2026 17:37 (IST)
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मुख्यमंत्री पद छोड़ने से पहले नीतीश कुमार ने बुलाई अहम बैठक

बिहार का मुख्यमंत्री पद छोड़ने से पहले नीतीश कुमार ने राजनीतिक हलकों में हलचल बढ़ा दी. उन्होंने अचानक एक अहम बैठक बुलाई है.

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