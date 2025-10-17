विज्ञापन
विशेष लिंक

न चिराग, न मांझी, न कुशवाहा.. बीजेपी के कवर फोटो में पीएम मोदी के साथ CM नीतीश, समझिए इशारा

Bihar Election News: बिहार बीजेपी ने विधानसभा चुनाव के लिए अपना कवर फोटो बदल दिया है. इस फोटो में पीएम नरेंद्र मोदी के साथ बिहार के सीएम नीतीश कुमार को भी जगह दी गई है. खास बात ये है कि कवर फोटो पर एनडीए के किसी और सहयोगी को जगह नहीं दी गई है.

Read Time: 2 mins
Share
न चिराग, न मांझी, न कुशवाहा.. बीजेपी के कवर फोटो में पीएम मोदी के साथ CM नीतीश, समझिए इशारा
बिहार बीजेपी ने बदला कवर फोटो
  • बिहार बीजेपी ने अपना कवर फोटो बदल दिया है, इस तस्वीर में सीएम नीतीश कुमार को दी गई है जगह
  • बीजेपी के कवर फोटो में चिराग पासवान, जीतन राम मांझी और उपेंद्र कुशवाहा की तस्वीर नहीं है
  • गौरतलब है कि बिहार में बीजेपी और जेडीयू 101-101 सीटों पर चुनाव लड़ रही है
क्या हमारी AI समरी आपके लिए उपयोगी रही?
हमें बताएं।
अन्य न्यूज़ ब्रीफ
पटना:

बिहार चुनाव के लिए बीजेपी ने नया कवर फोटो जारी किया है. इस तस्वीर से बीजेपी ने बड़ा संदेश देने की कोशिश की है. कवर फोटो में पीएम नरेंद्र मोदी के साथ एनडीए के एकमात्र नेता और बिहार के सीएम नीतीश कुमार को जगह दी गई है. तस्वीर में न तो चिराग पासवान हैं, न उपेंद्र कुशवाहा और न ही जीतन राम मांझी. इस फोटो के बाद सियासी गलियारे में कई तरह के कयास लगाए जा रहे हैं. 

नीतीश को जगह दे बीजेपी का बड़ा संदेश 

बीजेपी ने अपने कवर फोटो पर सीएम नीतीश को जगह देकर ये बताने की कोशिश की है कि गठबंधन और बीजेपी के लिए नीतीश जरूरी हैं. पीएम मोदी के ठीक बगल में सीएम नीतीश की तस्वीर लगी हुई है. पीएम मोदी के साथ बीजेपी नेशनल चीफ जेपी नड्डा, बिहार बीजेपी चीफ दिलीप जायसवाल, दोनों डेप्युटी सीएम सम्राट चौधरी और विजय कुमार सिन्हा को जगह दी गई है. 

Latest and Breaking News on NDTV

कवर फोटो में चिराग, मांझी, कुशवाहा  को जगह नहीं 

बीजेपी ने इस कवर फोटो में एलजेपी (आर) के चीफ चिराग पासवान, हम के चीफ मांझी और आरएलएम के चीफ उपेंद्र कुशवाहा को इसमें जगह नहीं दी गई है. 

कवर फोटो में वंदे भारत से लेकर पटना मेट्रों की भी तस्वीर 

बीजेपी के कवर फोटो के बैकड्रॉप में वंदे भारत, भारत मंडपम, बिजली और पटना मेट्रो को भी दिखाया गया है. कवर फोटो पर लिखा है रफ्तार पकड़ चुका बिहार, 14 नवंबर को आ रही है एनडीए सरकार. 

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
Bihar Election 2025, Nitish Kumar, PM Narendra Modi
Get App for Better Experience
Install Now
Listen to the latest songs, only on JioSaavn.com