न चिराग, न मांझी, न कुशवाहा.. बीजेपी के कवर फोटो में पीएम मोदी के साथ CM नीतीश, समझिए इशारा

बिहार चुनाव के लिए बीजेपी ने नया कवर फोटो जारी किया है. इस तस्वीर से बीजेपी ने बड़ा संदेश देने की कोशिश की है. कवर फोटो में पीएम नरेंद्र मोदी के साथ एनडीए के एकमात्र नेता और बिहार के सीएम नीतीश कुमार को जगह दी गई है. तस्वीर में न तो चिराग पासवान हैं, न उपेंद्र कुशवाहा और न ही जीतन राम मांझी. इस फोटो के बाद सियासी गलियारे में कई तरह के कयास लगाए जा रहे हैं.

नीतीश को जगह दे बीजेपी का बड़ा संदेश

बीजेपी ने अपने कवर फोटो पर सीएम नीतीश को जगह देकर ये बताने की कोशिश की है कि गठबंधन और बीजेपी के लिए नीतीश जरूरी हैं. पीएम मोदी के ठीक बगल में सीएम नीतीश की तस्वीर लगी हुई है. पीएम मोदी के साथ बीजेपी नेशनल चीफ जेपी नड्डा, बिहार बीजेपी चीफ दिलीप जायसवाल, दोनों डेप्युटी सीएम सम्राट चौधरी और विजय कुमार सिन्हा को जगह दी गई है.

कवर फोटो में चिराग, मांझी, कुशवाहा को जगह नहीं

बीजेपी ने इस कवर फोटो में एलजेपी (आर) के चीफ चिराग पासवान, हम के चीफ मांझी और आरएलएम के चीफ उपेंद्र कुशवाहा को इसमें जगह नहीं दी गई है.

कवर फोटो में वंदे भारत से लेकर पटना मेट्रों की भी तस्वीर

बीजेपी के कवर फोटो के बैकड्रॉप में वंदे भारत, भारत मंडपम, बिजली और पटना मेट्रो को भी दिखाया गया है. कवर फोटो पर लिखा है रफ्तार पकड़ चुका बिहार, 14 नवंबर को आ रही है एनडीए सरकार.