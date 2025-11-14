बिहार चुनाव परिणाम से पहले दिल्ली में जश्न, बीजेपी मुख्यालय में बन रही सत्तू पराठे-जलेबी

बिहार विधानसभा चुनाव परिणाम की मतगणना शुरू होने से ठीक पहले, दिल्ली स्थित BJP मुख्यालय में एक अनूठा और उत्साह भरा माहौल देखने को मिल रहा है. कड़े चुनावी मुकाबले और परिणाम की गहमागहमी के बीच, मुख्यालय में बिहार के पारंपरिक व्यंजनों की खुशबू फैल रही है, यहां कार्यकर्ताओं और नेताओं के लिए गरम-गरम सत्तू पराठा और जलेबी बनाई जा रही है.

कैटरर का कहना है कि हम जलेबी, सत्तू के पराठे, बैंगन का चोखा बना रहे हैं. हम यहां लिट्टी चोखा भी बना सकते हैं. आज बिहार के लिए त्योहार है.

#WATCH | Delhi: Bihar Assembly Election Results | The Caterer says, "We are preparing jalebis, sattu ke parathe, baingan ka chokha. We can also prepare litti chokha here. Today is a festival for Bihar..."#BiharAssemblyElections https://t.co/P1qpfmhO6J pic.twitter.com/UbC3GHUFwv — ANI (@ANI) November 14, 2025

बिहार की 243 विधानसभा सीटों के लिए दो चरणों में वोटिंग प्रक्रिया पूरी हो चुकी है. अब शुक्रवार को मतगणना होनी है. पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए व्यापक व्यवस्था और सख्त प्रोटोकॉल के साथ, भारत निर्वाचन आयोग (ईसीआई) पूरे राज्य में सुचारू और विश्वसनीय मतगणना प्रक्रिया सुनिश्चित करने के लिए पूरी तरह तैयार है.

अधिकारियों के अनुसार, 243 रिटर्निंग ऑफिसर (आरओ), 243 मतगणना पर्यवेक्षकों की सहायता से, चुनाव लड़ रहे उम्मीदवारों और उनके अधिकृत एजेंटों की उपस्थिति में इस प्रक्रिया की निगरानी करेंगे.

.बहुमत के लिए किसी भी पार्टी या गठबंधन को 122 का आंकड़ा प्राप्त करना है. एनडीए और महागठबंधन दोनों ने ही अपनी-अपनी जीत का दावा किया है. रिकॉर्ड वोटिंग को लेकर भी दोनों दलों के दावे अलग हैं. जहां एनडीए इसे सुशासन के समर्थन में जनादेश बता रहा है तो वहीं विपक्ष इसे परिवर्तन की जनता की इच्छा का संकेत मान रहा है.