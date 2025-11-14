विज्ञापन
बिहार चुनाव परिणाम से पहले दिल्ली में जश्न, बीजेपी मुख्यालय में बन रही सत्तू पराठे-जलेबी

कैटरर का कहना है कि हम जलेबी, सत्तू के पराठे, बैंगन का चोखा बना रहे हैं. हम यहां लिट्टी चोखा भी बना सकते हैं. आज बिहार के लिए त्योहार है.

  • बिहार चुनाव की मतगणना शुरू होने से पहले दिल्ली BJP मुख्यालय में पारंपरिक व्यंजनों की खुशबू महसूस की जा रही है.
  • कैटरर ने बताया कि सत्तू पराठा, जलेबी, कार्यकर्ताओं के लिए बनाए जा रहे हैं.
  • बिहार की 243 विधानसभा सीटों के लिए दो चरणों में मतदान पूरा हो चुका है, और शुक्रवार को मतगणना होगी.
बिहार विधानसभा चुनाव परिणाम की मतगणना शुरू होने से ठीक पहले, दिल्ली स्थित BJP मुख्यालय में एक अनूठा और उत्साह भरा माहौल देखने को मिल रहा है. कड़े चुनावी मुकाबले और परिणाम की गहमागहमी के बीच, मुख्यालय में बिहार के पारंपरिक व्यंजनों की खुशबू फैल रही है, यहां कार्यकर्ताओं और नेताओं के लिए गरम-गरम सत्तू पराठा और जलेबी बनाई जा रही है.

बिहार की 243 विधानसभा सीटों के लिए दो चरणों में वोटिंग प्रक्रिया पूरी हो चुकी है. अब शुक्रवार को मतगणना होनी है. पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए व्यापक व्यवस्था और सख्त प्रोटोकॉल के साथ, भारत निर्वाचन आयोग (ईसीआई) पूरे राज्य में सुचारू और विश्वसनीय मतगणना प्रक्रिया सुनिश्चित करने के लिए पूरी तरह तैयार है.

अधिकारियों के अनुसार, 243 रिटर्निंग ऑफिसर (आरओ), 243 मतगणना पर्यवेक्षकों की सहायता से, चुनाव लड़ रहे उम्मीदवारों और उनके अधिकृत एजेंटों की उपस्थिति में इस प्रक्रिया की निगरानी करेंगे.

.बहुमत के लिए किसी भी पार्टी या गठबंधन को 122 का आंकड़ा प्राप्त करना है. एनडीए और महागठबंधन दोनों ने ही अपनी-अपनी जीत का दावा किया है. रिकॉर्ड वोटिंग को लेकर भी दोनों दलों के दावे अलग हैं. जहां एनडीए इसे सुशासन के समर्थन में जनादेश बता रहा है तो वहीं विपक्ष इसे परिवर्तन की जनता की इच्छा का संकेत मान रहा है. 

