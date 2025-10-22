विज्ञापन
बिहारः बेगूसराय में ट्रेन से कटकर 4 लोगों की मौत, काली पूजा का मेला देखकर लौटते समय हुआ हादसा

शुरुआती जांच में पता चला है कि हादसे के समय ये सभी लोग ट्रैक पार करने की कोशिश कर रहे थे. इसी दौरान ये सभी लोग ट्रेन की चपेट में आ गए. पुलिस ने फिलहाल सभी मृतकों के शवों कब्जे में लेकर पोस्टमॉर्टम के लिए भेज दिया है. 

बेगूसराय:

बिहार के बेगूसराय जिले में ट्रेन की चपेट में आने से चार लोगों की दर्दनाक मौत हो गई. पुलिस के अनुसार ये सभी लोग आम्रपाली ट्रेन की चपेट में आ गए. बताया जा रहा है कि जिन लोगों की इस हादसे में मौत हुई है वो काली पूजा का मेला देखकर लौट रहे थे. पुलिस फिलहाल इस पूरे मामले की जांच कर रही है. 

पुलिस ने मतृकों पहचान रघुनाथपुर करारी पंचायत निवासी धर्मदेव महतो, उनके नाती, रोशनी कुमार, और रीता देवी के रूप में की गई है. 

शुरुआती जांच में पता चला है कि हादसे के समय ये सभी लोग ट्रैक पार करने की कोशिश कर रहे थे. इसी दौरान ये सभी लोग ट्रेन की चपेट में आ गए. पुलिस ने फिलहाल सभी मृतकों के शवों कब्जे में लेकर पोस्टमॉर्टम के लिए भेज दिया है. 
 

