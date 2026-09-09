नाम में एक एक्सट्रा 'F', भारत रत्न CNR राव को पहचान साबित करने का मिल गया SIR नोटिस

कर्नाटक में चल रही SIR प्रक्रिया के दौरान भारत रत्न से सम्मानित वैज्ञानिक प्रोफेसर सीएनआर राव को अपनी पहचान साबित करने के लिए चुनाव आयोग के अधिकारियों के सामने पेश होना पड़ेगा. SIR के दौरान उनके नाम की स्पेलिंग में मिसमैच के कारण राव को हाजिर होने के लिए कहा गया है. हालांकि, आयोग ने उन्हें सीधे कोई नोटिस नहीं भेजा है लेकिन उसकी वेबसाइट पर नोटिस दिख रहा है.

चुनाव आयोग की वेबसाइट पर दिख रहा है नोटिस

एसआईआर के दौरान भारत के मशहूर वैज्ञानिक राव को अधिकारियों के सामने पेश होकर पहचान साबित करने को कहा गया है. बेंगलुरु के बासवानगुडी में पैदा हुए प्रोफेसर राव को देश के सम्मानित वैज्ञानिकों में गिना जाता है. इस बीच मशहूर वैज्ञानिक राव की तरफ से बयान जारी कर कहा गया है कि अभी तक उन्हें कोई नोटिस नहीं मिला है. चुनाव आयोग की वेबसाइट पर ये नोटिस दिख रहा है. उन्होंने कहा कि हमें इस बारे में अभी स्पष्टता नहीं है. हमने इसे नहीं देखा है.

चुनाव आयोग के रेकॉर्ड में प्रोफेसर राव के नाम में एक अतिरिक्त 'F' जुड़ गया है. वेबसाइट पर MLH 157 और 187 के सीरियल नंबर में SIR का नोटिस दिया गया है. इसमें दिख रहा है कि रेकॉर्ड में उनके अंग्रेजी नाम में एक एक्सट्रा ‘F' जुड़ गया है. इसके बाद उनका नाम ‘Proff. CNR Rao' हो गया है. लेकिन इसके अलावा कोई अन्य गलती नहीं दिख रही है. हालांकि, चुनाव आयोग तरफ से प्रोफेसर राव को किसी तरह का नोटिस नहीं भेजा गया है.

