घसीटकर कॉलेज के पुरुष शौचालय में ले गया, जबरन किया रेप, फिर पूछा- क्या तुम्हें गोली चाहिए

Bengaluru Rape: अधिकारियों का कहना है कि कॉलेज की जिस मंजिल पर रेप की घटना हुई, वहां कोई सीसीटीवी कैमरा नहीं लगा था. इस वजह से साक्ष्य जुटाने में दिक्कत हो सकती है. हालांकि, फोरेंसिक और डिजिटल साक्ष्यों की जांच हो रही है.

  • बेंगलुरु के एक प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेज में छात्रा के साथ पुरुष शौचालय में रेप की घटना सामने आई है.
  • आरोपी जीवन गौड़ा छठे सेमेस्टर का छात्र है, जिसे पुलिस ने गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेज दिया है.
  • पुलिस ने बताया कि घटना स्थल पर कोई सीसीटीवी कैमरा नहीं था, जिससे साक्ष्य जुटाने में कठिनाई हो रही है.
बेंगलुरु:

बेंगलुरु की एक छात्रा से कॉलेज कैंपस में रेप का मामला सामने आया है. रेप के आरोप में एक 21 साल के इंजीनियरिंग के स्टूडेंट को गिरफ्तार किया गया है. मामला एक प्राइवेट इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूट का है. आरोप है कि लड़के ने यहां के पुरुष शौचालय में लड़की के साथ रेप किया. गिरफ्तार आरोपी जीवन गौड़ा छठे सेमेस्टर का छात्र है. पुलिस ने बुधवार को उसे हिरासत में लिया था, जहां से उसे न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है. कथित रेप की यह घटना 10 अक्टूबर की है. पीड़िता उसी कॉलेज में सातवें सेमेस्टर की छात्रा है. उसने घटना के 5 दिन बाद 15 अक्टूबर को शिकायत दर्ज कराई थी.

सातवीं मंजिल पर मिलने बुलाया और किस करने लगा

छात्रा की तरफ से दर्ज FIR के मुताबिक, पीड़िता और आरोपी एक-दूसरे को पहले से जानते थे. दोनों पहले क्लासमेट थे. लेकिन पिछड़ने की वजह से लड़का उससे एक सेमेस्टर पीछे हो गया था. घटना वाले दिन, पीड़िता कथित तौर पर कुछ सामान लेने के लिए आरोपी जीवन से मिली थी. लंच ब्रेक के दौरान, लड़ने ने कथित तौर पर उसे कई बार फ़ोन किया और सातवीं मंज़िल पर आर्किटेक्चर ब्लॉक के पास मिलने बुलाया था.

पड़िता जब वहां पहुंची तो आरोपी ने जबरन उसे किस करने की कोशिश की. लड़की जब लिफ्ट से पीचे जाने की कोशिश कर रही थी तो आरोपी उसका पीछा करते हुए छठी मंज़िल तक पहुंच गया. वह पीड़िता को घसीटकर पुरुषों के शौचालय में ले गया और वहां का दरवाजा बंद कर उसके साथ रेप किया. इतना ही नहीं लड़के ने उसका फोन भी छीन लिया. ये घटना दोपहर 1:30 से 1:50 के बीच हुई.

रेप के बाद लड़की से पूछा-क्या तुमको गोली चाहिए

पीड़िता ने अपनी दो सहेलियों को घटना के बारे में बताया. FIR में बताया गया है कि आरोपी जीवन ने रेप के बाद फोन कर उससे कथित तौर पर पूछा था कि 'क्या तुम्हें गोली चाहिए?'. पुलिस ने बताया कि लड़की शुरुआत में बहुत डरी हुई थी. वह अपने साथ हुई घटना की शिकायत करते हुए भी झिझक रही थी. बाद में उसने अपने माता-पिता को इस बारे में बताया. जिसके बाद वे लोग हनुमंतनगर पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज कराने पहुंचे.

घटना वाली जगह पर CCTV कैमरा नहीं 

अधिकारियों का कहना है कि कॉलेज की जिस मंजिल पर रेप की घटना हुई, वहां कोई सीसीटीवी कैमरा नहीं लगा था. इस वजह से साक्ष्य जुटाने में दिक्कत हो सकती है. हालांकि, फोरेंसिक और डिजिटल साक्ष्यों की जांच हो रही है. इस घटना को लेकर राजनीति भी अब तेज हो गई है. बीजेपी राज्य में बिगड़ती कानून-व्यवस्था के लिए कांग्रेस सरकार की लोचना कर रही है.

कांग्रेस राज में कानून व्यवस्था ध्वस्त, बीजेपी का आरोप

कर्नाटक विधानसभा में विपक्ष के नेता आर अशोक ने एक सोशल मीडिया पोस्ट में कहा, "कर्नाटक में कानून-व्यवस्था ध्वस्त हो गई है. सिर्फ 4 महीने में 979 लड़कियों पर यौन हमले हुए हैं. अकेले बेंगलुरु में 114 से ज़्यादा मामले सामने आए हैं. सरकार की लापरवाही की वजह से महिलाएं और बच्चे डर के साये में जी रहे हैं.

