बंगाल की फेमस एक्ट्रेस मिमी चक्रवर्ती हुईं उत्पीड़न का शिकार, कार्यक्रम आयोजक के खिलाफ दर्ज कराई शिकायत

25 से ज्यादा हिट बंगाली फिल्मों में काम करने वाली अभिनेत्री और पूर्व टीएमसी सांसद मिमी चक्रवर्ती एक बार फिर सुर्खियों में हैं. अभिनेत्री मिमी चक्रवर्ती ने उत्तर 24 परगना के बोंगांव में एक कार्यक्रम के दौरान कथित सार्वजनिक उत्पीड़न के आरोप में कार्यक्रम आयोजक के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई है. चक्रवर्ती ने ईमेल के माध्यम से बोंगांव पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज कराई है.

बताया जा रहा है कि मिमी चक्रवर्ती ने रविवार को कार्यक्रम आयोजक के खिलाफ पुलिस में शिकायत दर्ज कराई है. अभिनेत्री का आरोप है कि कार्यक्रम के दौरान उन्हें सार्वजनिक उत्पीड़न का सामना करना पड़ा था. अभिनेत्री ने जानकारी दी कि कार्यक्रम नया गोपालगंज युवक संघ क्लब द्वारा आयोजित किया गया था. मिमी ने युवक संघ क्लब के पदाधिकारी तन्मय शास्त्री के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई है.

मिमी चक्रवर्ती बंगाली सिनेमा की बड़ी अभिनेत्री हैं और वे आज भी ओटीटी पर फिल्में और वेब सीरीज कर रही हैं. अभिनेत्री की हालिया रिलीज हॉरर फिल्म का नाम 'भानूप्रिया भूटर होटल' है. फिल्म अमेजन प्राइम पर रिलीज हो चुकी है, और फिल्म के गाने भी हॉरर, कॉमेडी और रोमांस से भरे हैं. मिमी की 'क्वीन्स' नाम की फिल्म भी जल्द पर्दे पर रिलीज होने वाली है. फिल्म का पोस्टर भी मेकर्स ने रिलीज कर दिया है, जिसमें मिमी के हाथ में बंदूक है. फिल्म की रिलीज डेट और ट्रेलर रिलीज को लेकर ज्यादा जानकारी सामने आएगी.

बता दें कि बंगाली फिल्मों के साथ-साथ अभिनेत्री राजनीति का भी हिस्सा रही हैं. मिमी तृणमूल कांग्रेस पार्टी से पश्चिम बंगाल की जादवपुर सीट से सांसद रह चुकी हैं. साल 2019 में अभिनेत्री ने भाजपा के अनुपम हाजरा को हराकर जीत हासिल की थी, लेकिन साल 2024 में मिमी ने अचानक ही पार्टी से इस्तीफा दे दिया और कहा कि वह राजनीति के लिए नहीं बनी हैं. मिमी चक्रवर्ती का नाम अवैध सट्टेबाजी ऐप की जांच में भी शामिल है. साल 2025 में ईडी ने अभिनेत्री को पूछताछ के लिए समन भेजा था. अभिनेत्री का नाम सट्टेबाजी के ऐप में विज्ञापनों और वित्तीय लेनदेन के जरिए सामने आया था.