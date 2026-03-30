समुद्र में गिरने से बंगाली एक्टर राहुल अरुणोदय बनर्जी की मौत, गहरे सदमे में साथ में शूटिंग कर रही अभिनेत्री

West Bengal News: बंगाली फिल्म और टेलीविजन जगत के लोकप्रिय अभिनेता राहुल अरुणोदय बनर्जी का अचानक निधन हो गया है. इस खबर ने पूरी इंडस्ट्री को झकझोर दिया है. युवा और प्रतिभाशाली अभिनेता के इस तरह अचानक चले जाने से उनके प्रशंसकों और सहयोगियों में गहरा दुख है.

पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री Mamata Banerjee ने उनके निधन पर गहरी संवेदना व्यक्त की है. उन्होंने सोशल मीडिया पर लिखा कि राहुल एक बेहद प्रतिभाशाली और लोकप्रिय कलाकार थे. उनके अचानक निधन से उन्हें गहरा सदमा लगा है और यह बंगाली अभिनय जगत के लिए बड़ी क्षति है.

रविवार को यह दुखद घटना उस समय हुई जब राहुल दीघा बीच के पास टीवी सीरियल ‘भोले बाबा पार करेगा' की शूटिंग कर रहे थे. इस शो का प्रोडक्शन हाउस ‘मैजिक मोमेंट्स' है, जिसकी मालिक लीना गांगुली हैं. जानकारी के अनुसार शूटिंग के दौरान अचानक हादसा हुआ और राहुल समुद्र में गिर गए.

बिना अनुमति शूटिंग पर उठे सवाल

सूत्रों के मुताबिक शूटिंग से पहले पुलिस की अनुमति नहीं ली गई थी. इसी दौरान सेट पर मौजूद दो कलाकार पानी में गिर गए. हालांकि इस मामले में अभी आधिकारिक पुष्टि का इंतजार है, लेकिन शुरुआती जानकारी ने कई सवाल खड़े कर दिए हैं.

दुर्घटना के बाद नहीं बचाई जा सकी जान

जानकारी के अनुसार राहुल अरुणोदय बनर्जी शूटिंग के दौरान एक दुर्घटना में घायल हो गए थे. इलाज के बावजूद उन्हें बचाया नहीं जा सका. उनके निधन से परिवार के साथ-साथ उनके चाहने वालों में शोक का माहौल है.

थिएटर से शुरू हुआ अभिनय सफर

राहुल एक थिएटर आर्टिस्ट परिवार से आते थे. उन्होंने महज तीन साल की उम्र में स्टेज पर कदम रख दिया था. बचपन से ही अभिनय के प्रति उनका रुझान साफ दिखाई देता था और यही जुनून उन्हें आगे बढ़ाता रहा.

फिल्मों और टीवी में बनाई खास पहचान

राहुल ने बंगाली सिनेमा और टेलीविजन दोनों में अपनी अलग पहचान बनाई. उन्हें सबसे ज्यादा पहचान Chirodini Tumi Je Amar फिल्म से मिली जिसने उन्हें घर-घर में लोकप्रिय बना दिया. इसके अलावा उन्होंने कई टीवी शो में भी काम किया जिससे उनकी लोकप्रियता लगातार बढ़ती गई.

अभिनय के अलावा राहुल लेखन में भी रुचि रखते थे. उन्हें किताबें पढ़ना और लिखना पसंद था. उनकी रचनात्मकता ने उन्हें एक बहुमुखी कलाकार के रूप में स्थापित किया.

इंडस्ट्री के लिए अपूरणीय क्षति

राहुल अरुणोदय बनर्जी का निधन टॉलीवुड और टेलीविजन जगत के लिए एक बड़ी क्षति माना जा रहा है. उनके जाने से एक ऐसी खाली जगह बन गई है जिसे भर पाना मुश्किल होगा. उनके काम और यादें हमेशा लोगों के दिलों में जिंदा रहेंगी.

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