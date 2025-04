मुर्शिदाबाद दंगा पीड़ितों से मिलने के बाद क्या बोले बंगाल के राज्यपाल? पुलिस पर लोगों को रोकने का आरोप, प्रदर्शन

Bengal Governor Meet Murshidabad Riot Victims: पश्चिम बंगाल के राज्यपाल सी.वी. आनंद बोस ने शुक्रवार को मुर्शिदाबाद हिंसा के पीड़ितों से मुलाकात की. राज्यपाल शुक्रवार को मालदा पहुंचे, जहां राहत शिविरों में रह रहे मुर्शिदाबाद हिंसा पीड़ितों से मुलाकात की. हिंसा पीड़ितों से मुलाकात के बाद राज्यपाल ने कहा कि हिंसा पीड़ितों की शिकायतों के समाधान के लिए जल्द ‘सक्रिय कार्रवाई' की जाएगी. हालांकि राज्यपाल के मालदा दौरे के दौरान ही राहत शिविर से लोगों से विरोध-प्रदर्शन की तस्वीरें भी सामने आई. कई पीड़ित नारेबाजी करते नजर आए. लोगों का आरोप है कि पुलिस ने उन्हें राज्यपाल से मिलने से रोका.

शिविर के एक निवासी ने कहा, ‘‘यह शिविर जेल से भी बदतर लगता है. पुलिस हमें किसी से मिलने और अपनी आपबीती बताने की अनुमति नहीं दे रही है.'' शिविर में राज्यपाल बच्चों से बातचीत करते और विस्थापित परिवारों की शिकायतों को धैर्यपूर्वक सुनते दिखाई दिए.

मुलाकात के बाद राज्यपाल बोस ने कहा, ‘‘महिलाओं ने बताया कि असामाजिक तत्वों ने आकर उनके घरों पर हमला किया, उनकी संपत्ति लूटी और उन्हें जबरन बेदखल कर दिया गया.'' रहने की अमानवीय स्थितियों के बारे में शिकायतों के बारे में पूछे जाने पर उन्होंने कहा कि वह विस्तृत रिपोर्ट मांगेंगे और प्रशासन से बात करेंगे. उनके साथ मौजूद राजभवन के अधिकारियों ने शिकायतों पर गौर किया.

राज्यपाल के दौरे के दौरान कुछ देर के लिए स्थिति तब तनावपूर्ण हो गई, जब गुस्साए लोगों ने बैरिकेड तोड़ दिए और जिले के अधिकारियों को घेर लिया, पुलिस पर आरोप लगाया कि वे उन्हें मीडिया से बात करने या मिलने आए रिश्तेदारों से मुलाकात करने नहीं दे रहे हैं. कई महिलाओं ने आरोप लगाया कि पुलिसकर्मी उन्हें रात में बाहरी लोगों से बात न करने की धमकी दे रहे हैं.

मालूम हो कि राज्यपाल के दौरे की जानकारी सामने आने पर बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने उनसे यह दौरा स्थगित करने का अनुरोध किया था. लेकिन राज्यपाल सीएम के अनुरोध को दरकिनार करते हुए शुक्रवार को मालदा पहुंचे थे. उन्होंने मालदा के वैष्णबनगर के परलालपुर हाईस्कूल स्थित शरणार्थी शिविर में शरण लिए बच्चों, महिलाओं और पुरुषों से बात की.

शरण लिए लोगों से मुलाकात के बाद बंगाल के राज्यपाल सी.वी. आनंद बोस ने कहा, ‘‘मैंने यहां शिविर में रह रहे परिवार के सदस्यों से मुलाकात की. मैंने उनकी शिकायतें सुनीं और उनकी भावनाओं को समझा. उन्होंने मुझे विस्तार से जानकारी दी और यह भी बताया कि वे क्या चाहते हैं. निश्चित रूप से कुछ सक्रिय कार्रवाई की जाएगी.''

