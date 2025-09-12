बंगाल में फुटबॉल पर सियासत! विवेकानंद टूर्नामेंट Vs नरेंद्र कप, मैदान पर TMC-BJP का खेल

पश्चिम बंगाल में अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले टीएमसी और बीजेपी फुटबॉल (TMC-BJP Football) पर दाव लगा रहे हैं. टीएमसी स्वामी विवेकानंद कप और बीजेपी नरेंद्र कप का आयोजन कर रही है. असली खेल अब मैदान में देखने को मिलेगा. गुरुवार को दोनों टूर्नामेंट शुरू हुए. दरअसल फुटबॉल पश्चिम बंगाल के पसंदीदा खेलों में से एक है. इसीलिए 2026 में होने वाले विधानसभा चुनावों से पहले दोनों पार्टियों प्रचार अभियान के तौर पर इसका इस्तेमाल कर रही हैं.

शमिक भट्टाचार्य ने नरेंद्र कप पर क्या कहा?

पश्चिम बंगाल बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष शमिक भट्टाचार्य ने हावड़ा में "नरेंद्र कप" का उद्घाटन किया. उन्होंने पत्रकारों से कहा कि वह इस मौके पर राजनीति पर कुछ नहीं कहेंगे, क्योंकि यह स्वामी विवेकानंद के शिकागो संबोधन की वर्षगांठ है. कश्मीर से कन्याकुमारी तक, इस दिन को मनाने के लिए यह फुटबॉल टूर्नामेंट आयोजित किया जा रहा है. यह एक ऐतिहासिक दिन है. यह कप उस व्यक्ति के सम्मान में आयोजित किया जा रहा है, जिन्होंने अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भारत का प्रतिनिधित्व किया.

43 फुटबॉल टूर्नामेंट होंगे, 1,300 टीमें खेलेंगी

इस फुटबॉल प्रतियोगिता के लिए गठित समिति के संयोजक बीजेपी नेता और पुरुलिया के सांसद ज्योतिर्मय सिंह महतो हैं. उन्होंने बुधवार को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि यह पहली बार है जब इस तरह का टूर्नामेंट आयोजित हो रहा है. उन्होंने बताया कि कुल 43 फुटबॉल टूर्नामेंट होंगे और इस प्रतियोगिता में 1,300 फुटबॉल टीमें हिस्सा लेंगी. जीतने वाली टीम को 50,000 रुपये का इनाम दिया जाएगा. इसके अलावा, उपविजेता को 25,000 रुपये और सेमीफाइनल में पहुंचने वाली टीमों को 15-15 हजार रुपये इनाम के तौर पर दिए जाएंगे. इस खेल का थीम सॉन्ग भी इसी दिन लॉन्च किया गया.

बंगाल के युवाओं तक पहुंचने की कोशिश

वहीं नरेंद्र कप फुटबॉल मैच 11 से 17 सितंबर तक, पीएम मोदी के जन्मदिन के मौके पर आयोजित किए जाएंगे. माना जा रहा है कि बीजेपी ने यह पहल चुनाव से पहले युवा पीढ़ी को एकजुट करने के लिए की है.

टीएमसी नेता और राज्य के खेल मंत्री अरूप बिस्वास ने कहा कि इस प्रतियोगिता में राज्य के 23 जिले हिस्सा लेंगे और प्रत्येक जिले से आठ टीमें खेलेंगी. सबसे पहले, जिला-आधारित प्रतियोगिता होगी. उसके बाद, प्रत्येक जिले की दो सर्वश्रेष्ठ टीमें इंटर डिस्ट्रिक्ट लेवल पर खेलेंगी. यह प्रतियोगिता मार्च 2026 तक जारी रहेगी. इसमें कुल 390 मैच होंगे.

टीएमसी नेता कुणाल का बीजेपी पर हमला

टीएमसी नेता कुणाल घोष ने बीजेपी की आलोचना कर कहा, "हमारा टूर्नामेंट स्वामी विवेकानंद से जुड़ा है और बीजेपी का कप नरेन गोसाई (नरेंद्रनाथ गोस्वामी सरकारी गवाह बन गए थे और क्रांतिकारी गतिविधियों से जुड़े सभी रहस्यों को उजागर करने की बड़ी धमकी दी थी) से जुड़ा है, जिन्होंने भारत के साथ विश्वासघात किया और आज़ादी के दौरान अंग्रेजों का साथ दिया."