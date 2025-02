बंगाल महिलाओं के लिए नरक... बीजेपी नेता ने ममता सरकार को लेकर ऐसा क्यों कहा?

बंगाल के पश्चिम बर्धमान जिले में सोमवार को एक 27 साल की महिला की मौत हो गई थी. इस मामले पर टीएमसी और बीजेपी अब आमने-सामने हैं. इसे लेकर दोनों के बीच तकरार जारी है. बीजेपी के लोकसभा सांसद सुकांत मजूमदार ने सीएम ममता बनर्जी पर बंगाल को महिलाओं के लिए नरक बनाने का आरोप लगाया. तो वहीं टीएमसी नेता और प्रवक्ता कुणाल घोष ने पलटवार करते हुए आरोप लगाया कि कुछ लोग मौत को गलत तरीके से पेश कर रहे हैं.

Under @MamataOfficial's rule, women in Bengal are unsafe everywhere—be it hospitals or highways!



A woman was harassed & chased by miscreants on NH, leading to her tragic death.



West Bengal has become a living hell for women. Every day, horrific crimes against women are… pic.twitter.com/WKu8S17TwL