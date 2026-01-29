विज्ञापन
विशेष लिंक

बारामती प्लेन क्रैश: DGCA‑फॉरेंसिक टीम ने जुटाए अहम सैंपल, जल्द सामने आएगा अजित पवार की मौत का रहस्य

बारामती में बुधवार को हुए चार्टर प्लेन क्रैश में महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम अजित पवार सहित पांच लोगों की मौत हो गई. DGCA और फॉरेंसिक टीम ने मौके पर पहुंचकर जांच शुरू कर दी है.

Read Time: 2 mins
Share
बारामती प्लेन क्रैश: DGCA‑फॉरेंसिक टीम ने जुटाए अहम सैंपल, जल्द सामने आएगा अजित पवार की मौत का रहस्य
  • महाराष्ट्र में अजित पवार की चार्टर विमान की क्रैश‑लैंडिंग में मौत से पूरा राज्य शोक में है
  • दुर्घटना में विमान पर सवार पांच लोगों की जान गई जिनमें पायलट, क्रू मेंबर और सुरक्षा स्टाफ भी शामिल थे
  • विमान मुंबई से उड़ान भरकर बारामती में लैंडिंग के दौरान नियंत्रण खो बैठा और जोरदार टक्कर के बाद आग लग गई
क्या हमारी AI समरी आपके लिए उपयोगी रही?
हमें बताएं।
अन्य न्यूज़ ब्रीफ
बारामती:

महाराष्ट्र के उपमुख्यमंत्री अजित पवार की दुखद मौत ने पूरे राज्य को सदमे में डाल दिया है. बुधवार सुबह बारामती में एक चार्टर विमान की क्रैश‑लैंडिंग के दौरान यह हादसा हुआ, जिसमें विमान पर सवार सभी पांच लोगों की मौत हो गई. विमान लैंडिंग के प्रयास के दौरान अनियंत्रित होकर दुर्घटनाग्रस्त हो गया और पूरी तरह जलकर राख में बदल गया. इस बात की पुष्टि DGCA ने की है. घटना में डिप्टी सीएम के अलावा विमान के पायलट, एक क्रू मेंबर और सुरक्षा व स्टाफ से जुड़े दो अन्य लोग भी शामिल थे, जो हादसे में मारे गए. गुरुवार को अधिकारी घटनास्थल पर जांच के लिए पहुंचे हैं. 

घटना के बाद DGCA, Aircraft Accident Investigation Bureau (AAIB) और फॉरेंसिक विशेषज्ञों की टीमें मौके पर पहुंचीं और जांच शुरू कर दी है. AAIB की टीम ने क्रैश स्थल का मुआयना किया और विमान के अवशेषों व ब्लैक बॉक्स से संबंधित साक्ष्य जुटाने की प्रक्रिया शुरू की है.

शुरुआती जानकारी के मुताबिक, Learjet‑45 विमान मुंबई से उड़ा था और 8:48 AM पर रनवे के थ्रेशोल्ड के पास दुर्घटनाग्रस्त हुआ. क्रैश साइट से मिले विजुअल्स बेहद भयावह थे. 

विमान का मलबा दूर‑दूर तक बिखरा दिखा, तेज लपटें उठती रहीं और धुआँ पूरे क्षेत्र में फैल गया. स्थानीय प्रशासन और दमकल की टीमें तुरंत मौके पर पहुंचीं, लेकिन किसी को बचाया नहीं जा सका. अधिकारियों के अनुसार, विमान ने लैंडिंग के दौरान नियंत्रण खो दिया और तेज झटके के साथ जमीन से टकराते ही उसमें आग लग गई.

अजित पवार अपने राजनीतिक कार्यक्रमों के लिए बारामती जा रहे थे और कई जनसभाओं को संबोधित करने वाले थे. महाराष्ट्र सरकार ने तीन दिन के राजकीय शोक की घोषणा की है, जबकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय नेताओं ने गहरा दुख व्यक्त किया है. दुर्घटना के कारणों की विस्तृत जांच जारी है और अधिकारी तकनीकी खराबी से लेकर मौसम संबंधी पहलुओं तक हर संभावना की पड़ताल कर रहे हैं.

ये भी पढ़ें-: दिल्ली NCR में फिर बारिश आएगी, 10 दिनों में तीसरी बार बरसेंगे बदरा, जानें 1 हफ्ते कैसा रहेगा मौसम

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
Ajit Pawar, Plane Crash, Baramati
Get App for Better Experience
Install Now