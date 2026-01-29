बारामती प्लेन क्रैश: DGCA‑फॉरेंसिक टीम ने जुटाए अहम सैंपल, जल्द सामने आएगा अजित पवार की मौत का रहस्य

महाराष्ट्र के उपमुख्यमंत्री अजित पवार की दुखद मौत ने पूरे राज्य को सदमे में डाल दिया है. बुधवार सुबह बारामती में एक चार्टर विमान की क्रैश‑लैंडिंग के दौरान यह हादसा हुआ, जिसमें विमान पर सवार सभी पांच लोगों की मौत हो गई. विमान लैंडिंग के प्रयास के दौरान अनियंत्रित होकर दुर्घटनाग्रस्त हो गया और पूरी तरह जलकर राख में बदल गया. इस बात की पुष्टि DGCA ने की है. घटना में डिप्टी सीएम के अलावा विमान के पायलट, एक क्रू मेंबर और सुरक्षा व स्टाफ से जुड़े दो अन्य लोग भी शामिल थे, जो हादसे में मारे गए. गुरुवार को अधिकारी घटनास्थल पर जांच के लिए पहुंचे हैं.

घटना के बाद DGCA, Aircraft Accident Investigation Bureau (AAIB) और फॉरेंसिक विशेषज्ञों की टीमें मौके पर पहुंचीं और जांच शुरू कर दी है. AAIB की टीम ने क्रैश स्थल का मुआयना किया और विमान के अवशेषों व ब्लैक बॉक्स से संबंधित साक्ष्य जुटाने की प्रक्रिया शुरू की है.

#WATCH | Maharashtra: Visuals from the site in Baramati where a charter plane crash landed yesterday, claiming the lives of all five people on board, including Deputy CM Ajit Pawar. Officials from DGCA and Forensics are investigating at the crash site https://t.co/zqofGtxhEW pic.twitter.com/FnSqhOgfRi — ANI (@ANI) January 29, 2026

शुरुआती जानकारी के मुताबिक, Learjet‑45 विमान मुंबई से उड़ा था और 8:48 AM पर रनवे के थ्रेशोल्ड के पास दुर्घटनाग्रस्त हुआ. क्रैश साइट से मिले विजुअल्स बेहद भयावह थे.

विमान का मलबा दूर‑दूर तक बिखरा दिखा, तेज लपटें उठती रहीं और धुआँ पूरे क्षेत्र में फैल गया. स्थानीय प्रशासन और दमकल की टीमें तुरंत मौके पर पहुंचीं, लेकिन किसी को बचाया नहीं जा सका. अधिकारियों के अनुसार, विमान ने लैंडिंग के दौरान नियंत्रण खो दिया और तेज झटके के साथ जमीन से टकराते ही उसमें आग लग गई.

अजित पवार अपने राजनीतिक कार्यक्रमों के लिए बारामती जा रहे थे और कई जनसभाओं को संबोधित करने वाले थे. महाराष्ट्र सरकार ने तीन दिन के राजकीय शोक की घोषणा की है, जबकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय नेताओं ने गहरा दुख व्यक्त किया है. दुर्घटना के कारणों की विस्तृत जांच जारी है और अधिकारी तकनीकी खराबी से लेकर मौसम संबंधी पहलुओं तक हर संभावना की पड़ताल कर रहे हैं.

