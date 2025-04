पंजाब से लेकर हरिद्वार तक, देशभर में कैसे मनाई जा रही है बैसाखी, देखें तस्वीरें

उत्तर भारत के कई राज्यों में बैसाखी का त्योहार बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है. बैसाखी को पोइला, बौइशाख, विशु, और बीहू जैसे नामों से भी जाना जाता है. बैसाखी के मौके पर पवित्र नदियों में स्नान किया जाता है और आस्था की डूबकी लगाई जाती है. आज बैसाखी के मौके पर हरिद्वार में भक्तों का सैलाब उमड़ रहा है. हर की पौड़ी पर भक्तों का तांता लगा हुआ है. भक्त यहां पूजा-अर्चना और पवित्र स्नान कर रहे हैं. बैसाखी को देखते हुए सुरक्षा के भी कड़े इंतजामों किए गए हैं. साथ ही शहर को जोन और सेक्टर में बांटा गया है.

Uttarakhand: On Vaisakhi, a massive crowd of devotees gathered in Haridwar to take a holy dip in the Ganges. With heavy security arrangements, the city was divided into zones and sectors. Authorities ensured safety, crowd management, and smooth celebration throughout pic.twitter.com/PVb7aNVJAY