Chamoli Weather: ताजा बर्फबारी से बद्रीनाथ-हेमकुंड में ठंड बढ़ी, कपाट खुलने से पहले बढ़ीं चुनौतियां

Chamoli Weather: उत्तराखंड के चमोली जिले में मौसम ने एक बार फिर करवट ली है. बद्रीनाथ धाम, हेमकुंड साहिब और फूलों की घाटी सहित ऊंचाई वाले इलाकों में ताज़ा बर्फबारी शुरू हो गई है. लगातार हो रही बर्फबारी से तापमान में गिरावट आई है और ठंड बढ़ गई है.

बद्रीनाथ धाम में रुक-रुक कर बर्फबारी

बद्रीनाथ धाम में पिछले दो दिनों से रुक-रुक कर बर्फबारी का दौर जारी है. इसका असर वहां चल रहे मास्टर प्लान के कार्यों पर भी पड़ा है. निर्माण कार्य धीमे हो गए हैं, जिससे समयसीमा पर असर पड़ने की आशंका जताई जा रही है.

कपाट खुलने की तैयारियों पर असर

बद्रीनाथ धाम के कपाट 23 अप्रैल को खुलने हैं, लेकिन लगातार बर्फबारी के चलते तैयारियों पर असर पड़ रहा है. प्रशासन और मंदिर समिति व्यवस्थाओं को दुरुस्त करने में जुटे हैं, ताकि तय समय पर यात्रा शुरू कराई जा सके. हालांकि मौसम की अनिश्चितता चिंता का कारण बनी हुई है.

नर-नारायण और नीलकंठ पर्वत बर्फ से ढके

लगातार बर्फबारी के चलते बद्रीनाथ धाम के आसपास स्थित नर-नारायण पर्वत और नीलकंठ पर्वत पूरी तरह बर्फ की सफेद चादर से ढक गए हैं. ऊंचाई वाले क्षेत्रों में सर्दियों जैसा नजारा फिर से देखने को मिल रहा है, जो पर्यटकों के लिए आकर्षण का केंद्र बन सकता है.

हेमकुंड साहिब और फूलों की घाटी में भी असर

हेमकुंड साहिब और फूलों की घाटी क्षेत्र में भी ताज़ा बर्फबारी दर्ज की गई है. यहां के ट्रैक पूरी तरह बर्फ से ढक गए हैं, जिससे यात्रा मार्गों की स्थिति का लगातार आकलन किया जा रहा है. प्रशासन का कहना है कि यात्रा शुरू होने से पहले सभी रास्तों को सुरक्षित बनाने पर फोकस किया जा रहा है.

निचले इलाकों में बारिश और ठंड का असर

चमोली जिले के निचले इलाकों में भी मौसम का मिजाज बदला हुआ है. हल्की बारिश और बूंदाबांदी के चलते दिनभर बादल छाए रहे. धूप नहीं निकलने से तापमान में गिरावट आई और सुबह-शाम ठंड का एहसास बढ़ गया है. मौसम विभाग ने पहले ही चमोली, रुद्रप्रयाग, उत्तरकाशी और पौड़ी जिलों में बारिश, तेज हवाओं और बर्फबारी की संभावना जताई थी. अब यह पूर्वानुमान पूरी तरह सही साबित हो रहा है. विभाग के अनुसार आने वाले दिनों में भी ऊंचाई वाले क्षेत्रों में मौसम का यही रुख बना रह सकता है.



चमोली: मौसम ने बदली करवट, बद्रीनाथ और हेमकुंड साहिब जैसे ऊंचाई वाले इलाकों में बर्फबारी से बढ़ी ठंड