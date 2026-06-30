Live: राम मंदिर चढ़ावा चोरी के आठों आरोपी 14 दिन की न्यायिक हिरासत में, अजय राय हुए हाउस अरेस्ट

राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामला
Live: राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले में एक्शन जारी है. चढ़ावा चोरी मामले में गिरफ्तार हुए आठों आरोपियों को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा गया है. अब सभी आरोपियों को 13 जुलाई के बाद कोर्ट में पेश किया जाएगा. वहीं दूसरी तरफ यूपी कांग्रेस के अध्यक्ष अजय राय आज अयोध्या में रामलला मंदिर में दर्शन के लिए पहुंचने वाले थे. लेकिन उसके पहले ही सोमवार देर रात पुलिस ने उन्हें हाउस अरेस्ट कर दिया है. रात में यूपी पुलिस उनके घर पर पहुंची और उन्हें बाहर जाने से रोक दिया. अयोध्या राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले में एसटीएफ भी लगातार जांच में जुटी है.
Live updates
पूरी स्टोरी पढ़ें
NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं
LIVE BLOG UPDATE, Live Update, Ram Mandir Daan Chori, Bharat Tiwari Encounter, Monsoon Rainfall