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Live: राम मंदिर चढ़ावा चोरी के आठों आरोपी 14 दिन की न्यायिक हिरासत में, अजय राय हुए हाउस अरेस्ट

Live: अयोध्या राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले में गिरफ्तार किए गए आठों आरोपियों को न्यायिक हिरासत में भेजा गया है. राम मंदिर मामले में एसटीएफ की जांच जारी है.

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Live: राम मंदिर चढ़ावा चोरी के आठों आरोपी 14 दिन की न्यायिक हिरासत में, अजय राय हुए हाउस अरेस्ट
राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामला

Live: राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले में एक्शन जारी है. चढ़ावा चोरी मामले में गिरफ्तार हुए आठों आरोपियों को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा गया है. अब सभी आरोपियों को 13 जुलाई के बाद कोर्ट में पेश किया जाएगा. वहीं दूसरी तरफ यूपी कांग्रेस के अध्यक्ष अजय राय आज अयोध्या में रामलला मंदिर में दर्शन के लिए पहुंचने वाले थे. लेकिन उसके पहले ही सोमवार देर रात पुलिस ने उन्हें हाउस अरेस्ट कर दिया है. रात में यूपी पुलिस उनके घर पर पहुंची और उन्हें बाहर जाने से रोक दिया. अयोध्या राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले में एसटीएफ भी लगातार जांच में जुटी है. 

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