राजस्थान के दौसा जिले में बड़ा हादसा हुआ है. यहां दिल्ली-मुंबई एक्सप्रेसवे पर एक बस ट्रक से टकरा गई. जिससे दोनों वाहनों में आग लग गई. इस घटना में 7 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई. जबकि 22 लोग घायल बताए जा रहे हैं. जिन्हें दौसा जिला अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती कराया गया है. बताया जा रहा है कि 5 लोगों की मौत जलने से हुई है, जबकि 2 लोगों की मौत चोट लगने से हुई है. बस एमपी के इंदौर से उत्तराखंड के ऋषिकेश जा रही थी. लेकिन दौसा जिले के पास मंगलवार की रात में 2 बजकर 30 मिनट के आसपास यह हादसा हुआ है.