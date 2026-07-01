Live: राजस्थान के दौसा जिले मेंएक बड़ा हादसा हुआ है. यहां दिल्ली-मुंबई एक्सप्रेसवे पर बस और ट्रक आपस में टकरा गईं. जिससे दोनों वाहनों में तेज आग लग गई. घटना में 7 लोगों की मौत हो गई. जबकि कई लोग घायल बताए जा रहे हैं. घटना रात मंगलवार रात 2 बजकर 30 मिनट के आसपास हुई है. हादसे में 22 लोग घायल बताए जा रहे हैं. जिन्हें दौसा जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है. घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस और प्रशासन की टीमें मौका पर पहुंची और घायलों को जिला अस्पताल पहुंचाना शुरू किया. बताया जा रहा है कि बस इंदौर से ऋषिकेश जा रही थी.
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दिल्ली के उत्तम नगर के एक शोरूम में लगी भीषण आग
दिल्ली के उत्तम नगर इलाके में विजय सेल्स शोरूम में आग लगने की घटना सामने आई है. बताया जा रहा है कि सुबह करीब 4 बजकर 15 मिनट पर यह आग लगी है. घटना की जानकारी मिलते ही मौके पर दमकल की 15 गाड़ियां भेजी गई और आग पर काबू पाया गया. अभी तक किसी के फंसे होने या किसी के हताहत होने की कोई खबर नहीं है. आग सुबह के वक्त लगी थी. ऐसे में शोरूम में भी कोई नहीं था. फिलहाल आग लगने की की खबरों का पता नहीं चल पाया है. आग पर पूरी तरह के काबू पा लिया गया है.
कॉमर्शियल गैस सिलेंडर हुआ सस्ता
1 जुलाई से कॉमर्शियल सिलेंडर के रेट सस्ते हो गए हैं. दामों में 180 रुपए तक की गिरावट हुई है. दिल्ली में अभी सिलेंडर 2930 रुपए में मिल रहा है. वह अब 180 रुपए सस्ता होगा. कॉमर्शियल सिलेंडर के दामों में गिरावट लोगों के लिए राहत भरी खबर है
दिल्ली में दस्तक देने वाला है मॉनसून
दिल्ली-एनसीआर के लोगों के लिए मॉनसून को लेकर अच्छी खबर है. मौसम वैज्ञानिकों ने उम्मीद जताई है कि 3 से 4 जुलाई तक दक्षिण-पश्चिम मॉनसून दिल्ली-एनसीआर में दस्तक देने वाला है. दिल्ली एनसीआर में इस बार मॉनसून ज्यादा लेट हो चुका है. बारिश न होने की वजह से गर्मी हो रही है. हालांकि मौसम विभाग का कहना है कि इस समय पंजाब से लेकर उत्तरी बंगाल की खाड़ी एक मौसमी मॉनसून-पूर्व कम दबाव क्षेत्र बना हुआ है. जिससे आने वाले तीन से चार दिनों में दिल्ली एनसीआर में भी मॉनसून दस्तक देगा.
राजस्थान में बस ट्रक की भिड़ंत में 7 की मौत
राजस्थान के दौसा जिले में बड़ा हादसा हुआ है. यहां दिल्ली-मुंबई एक्सप्रेसवे पर एक बस ट्रक से टकरा गई. जिससे दोनों वाहनों में आग लग गई. इस घटना में 7 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई. जबकि 22 लोग घायल बताए जा रहे हैं. जिन्हें दौसा जिला अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती कराया गया है. बताया जा रहा है कि 5 लोगों की मौत जलने से हुई है, जबकि 2 लोगों की मौत चोट लगने से हुई है. बस एमपी के इंदौर से उत्तराखंड के ऋषिकेश जा रही थी. लेकिन दौसा जिले के पास मंगलवार की रात में 2 बजकर 30 मिनट के आसपास यह हादसा हुआ है.