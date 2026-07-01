July 1 Rule Change LIVE: आज, 1 जुलाई से देशभर में कई बड़े नियम बदल गए हैं. इनका सीधा असर आम लोगों की रोजमर्रा की जिंदगी, खर्च और जरूरी सेवाओं पर पड़ने वाला है. LPG गैस सिलेंडर की नई कीमतों से लेकर आधार से जुड़े नियम और रेलवे के नए बदलाव आज से लागू हो गए हैं. ऐसे में हर किसी के लिए यह जानना जरूरी है कि कौन-सा नया नियम उसकी जेब पर असर डालेगा और किन कामों के लिए अब नए नियमों का पालन करना होगा. किस नियम से राहत मिलेगी, किस बदलाव से खर्च बढ़ सकता है और किन सेवाओं में नए बदलाव देखने को मिलेंगे, आइए जानते हैं-
रेलवे के नियम हुए सख्त
रेलवे से जुड़े नियमों में भी आज से बड़े बदलाव हो सकते हैं. इसके तहत बिना टिकट यात्रा करने पर जुर्माना बढ़ाया जा सकता है. इसके अलावा ट्रेन में प्रतिबंधित सामान ले जाने पर जुर्माना बढ़ाकर 10,000 रुपये कर दिया है.
Pradhan Mantri Fasal Bima Yojana: 1 जुलाई से शुरू हुआ फसल बीमा माह
1 जुलाई से 'फसल बीमा माह' अभियान की शुरुआत भी हो गई है. ये अभियान देशभर में 31 जुलाई तक चलेगा. अभियान का उद्देश्य ज्यादा से ज्यादा किसानों को प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना (PMFBY) से जोड़ना है, ताकि प्राकृतिक आपदाओं, अनियमित वर्षा, ओलावृष्टि एवं अन्य जोखिमों से होने वाले नुकसान की भरपाई की जा सके.
Passport fees: पासपोर्ट बनवाना पड़ेगा महंगा
1 जुलाई से पासपोर्ट बनवाने की फीस बढ़ गई है. अब 36 पेज वाले सामान्य पासपोर्ट को बनवाने के लिए 2,500 रुपये का चार्ज लगेगा. पहले ये फीस 1,500 रुपये थी. वहीं, तत्काल पासपोर्ट बनवाने की फीस भी 3,500 रुपये से बढ़कर 5,000 रुपये हो जाएगी.
Aadhaar Update: बंद हुआ mAadhaar App
1 जुलाई से आधार से जुड़े सभी काम नए Aadhaar App के जरिए किए जाएंगे. 30 जून को mAadhaar App रिटायर हो चुका है. यानी अब इसमें नए अपडेट नहीं आएंगे और धीरे-धीरे इसकी सभी सेवाएं भी बंद कर दी जाएंगी. UIDAI ने लोगों को नया Aadhaar App डाउनलोड करने और उसी का इस्तेमाल करने की सलाह दी है.
Aadhaar Update: फ्री में होगी आधार में ईमेल आईडी अपडेट
आज यानी 1 जुलाई से आधार में ईमेल आईडी अपडेट करने की सुविधा पूरी तरह फ्री हो जाएगी. UIDAI ने पहले ही इसे लेकर जानकारी दी थी. अभी तक इस सेवा के लिए 75 रुपये शुल्क देना पड़ता था. हालांकि, 1 जुलाई 2026 से 31 दिसंबर 2026 तक आधार में ईमेल अपडेट कराने पर कोई शुल्क नहीं लगेगा.
हालांकि, यह छूट केवल आधार मोबाइल ऐप के जरिए किए गए ईमेल अपडेट पर लागू होगी. अन्य माध्यमों से अपडेट कराने पर संबंधित शुल्क लागू हो सकता है.
LPG सिलेंडर के दाम घटे
महीने की शुरुआत लोगों के लिए राहत लेकर आई है.इस साल में पहली बार कमर्शियल सिलेंडर के दाम कम हुए हैं. इंडियन ऑयल के अनुसार, 1 जुलाई को दिल्ली में 19 किलो वाले कमर्शियल सिलेंडर की कीमत 3,113.50 रुपये से घटकर 2,930 रुपये हो गई है. यानी 19 किलो वाला सिलेंडर 183.50 रुपये सस्ता हो गया है. हालांकि, घरेलू LPG सिलेंडर की कीमत में कोई बदलाव नहीं हुआ है. राजधानी में ये 942 रुपये का मिलेगा.