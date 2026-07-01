July 1 Rule Change LIVE: आज, 1 जुलाई से देशभर में कई बड़े नियम बदल गए हैं. इनका सीधा असर आम लोगों की रोजमर्रा की जिंदगी, खर्च और जरूरी सेवाओं पर पड़ने वाला है. LPG गैस सिलेंडर की नई कीमतों से लेकर आधार से जुड़े नियम और रेलवे के नए बदलाव आज से लागू हो गए हैं. ऐसे में हर किसी के लिए यह जानना जरूरी है कि कौन-सा नया नियम उसकी जेब पर असर डालेगा और किन कामों के लिए अब नए नियमों का पालन करना होगा. किस नियम से राहत मिलेगी, किस बदलाव से खर्च बढ़ सकता है और किन सेवाओं में नए बदलाव देखने को मिलेंगे, आइए जानते हैं-

