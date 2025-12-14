विज्ञापन
ऑस्ट्रेलिया बीच पर जिस आतंकवादी को राहगीर ने पकड़ा वो पाकिस्तानी? वायरल है ये वीडियो

पुलिस ने अभी तक हथियारों के बारे में या हमलावरों ने उन्हें कैसे प्राप्त किया, इस बारे में कोई जानकारी जारी नहीं की है, केवल इतना ही पुष्टि की है कि वे बड़े हथियार थे.

ऑस्ट्रेलिया बीच पर जिस आतंकवादी को राहगीर ने पकड़ा वो पाकिस्तानी? वायरल है ये वीडियो
  • सिडनी के बोनीरिग निवासी नवेद अकरम को बॉन्डी बीच पर हुई गोलीबारी के संदिग्धों में से एक बताया गया है
  • हमले में कम से कम बारह लोग मारे गए और उनतीस घायल हुए जिनमें एक बच्चा और दो पुलिस अधिकारी शामिल हैं
  • नवेद अकरम पाकिस्तान का मूल निवासी है और सिडनी के अल-मुराद इंस्टीट्यूट में छात्र था
ऑस्ट्रेलिया के एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी के अनुसार, बॉन्डी बीच पर गोलीबारी करने वाले संदिग्धों में से एक की पहचान सिडनी के बोनीरिग निवासी नवेद अकरम के रूप में हुई है. एबीसी न्यूज के अनुसार, चल रही जांच के तहत पुलिस ने रविवार शाम 24 वर्षीय अकरम के घर पर छापा मारा. न्यू साउथ वेल्स के पुलिस आयुक्त माल लैन्योन ने सोशल मीडिया पर चल रही अटकलों को संबोधित करते हुए एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, "यह प्रतिशोध का समय नहीं है, यह पुलिस को अपना कर्तव्य निभाने देने का समय है." उन्होंने आगे कहा कि संदिग्धों में से एक के बारे में पुलिस को बहुत कम जानकारी है, इसलिए इस समय हम उस पर ध्यान नहीं दे रहे हैं.

स्थानीय समयानुसार शाम करीब 6:30 बजे हुए ये हमले आठ दिवसीय यहूदी त्योहार हनुक्का की पहली रात मना रही भीड़ को निशाना बनाकर किए गए. लैन्योन ने बताया कि कम से कम 12 लोग मारे गए और 29 अन्य घायल हो गए, जिनमें एक बच्चा और दो पुलिस अधिकारी शामिल हैं. दोनों पुलिस अधिकारियों की हालत गंभीर है और उनकी सर्जरी चल रही है. प्रधानमंत्री क्रिस मिन्स ने मृतकों की संख्या की पुष्टि करते हुए कहा कि यह हमला सिडनी के यहूदी समुदाय को निशाना बनाने के लिए किया गया था.

नवेद अकरम कौन है?

सोशल मीडिया रिपोर्टों के अनुसार, 24 वर्षीय नवेद अकरम मूल रूप से लाहौर, पाकिस्तान का रहने वाला है और सिडनी के अल-मुराद इंस्टीट्यूट में छात्र था. ऑनलाइन प्रसारित एक लाइसेंस फोटो में वह पाकिस्तान क्रिकेट जर्सी पहने हुए दिखाई दे रहा है. अधिकारियों ने बताया कि हमले में शामिल दो बंदूकधारियों में से एक की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि दूसरे को गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती कराया गया है. पुलिस इस बात की जांच कर रही है कि क्या कोई तीसरा बंदूकधारी या कोई अन्य सहयोगी इस घटना में शामिल था.

वायरल वीडियो और उसकी कहानी

आयुक्त लैन्योन ने घटना को आधिकारिक तौर पर “आतंकवादी हमला” घोषित करते हुए कहा, “हथियारों के प्रकार… घटनास्थल पर मिली कुछ अन्य वस्तुएं – जैसा कि मैंने कहा, हमें एक कार में देसी बम मिला है, जिसका संबंध मृतक अपराधी से है.” उन्होंने एक प्रत्यक्षदर्शी की भी प्रशंसा की, जिसका वीडियो बनाया गया था, जिसमें वह हमलावरों में से एक से हाथापाई कर रहा था, उसकी राइफल छीन रहा था और उसे काबू में कर रहा था. 15 सेकंड के वीडियो में निहत्था व्यक्ति हमलावर की ओर दौड़ता हुआ, उसे पीछे से पकड़ता हुआ और उसी पर हथियार ताने हुए दिखाई दे रहा है. वायरल वीडियो में कथित तौर पर जिस हमलावर को निहत्था किया था, वह नवेद अकरम था, हालांकि घटनास्थल से भागने के बाद उसने कथित तौर पर और गोलियां चलाईं. पुलिस ने अभी तक हथियारों के बारे में या हमलावरों ने उन्हें कैसे प्राप्त किया, इस बारे में कोई जानकारी जारी नहीं की है, केवल इतना ही पुष्टि की है कि वे बड़े हथियार थे.

