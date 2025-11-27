विज्ञापन
विशेष लिंक

'हम पीछे से वार नहीं करते', अतीक के बेटे का वीडियो वायरल, बैकग्राउंड में धमकी भरा डायलॉग

अतीक अहमद के बेटे अबान का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है. वीडियो के बैकग्राउंड में धमकी भरा डायलॉग चल रहा है, जिससे इसे लेकर चर्चाएं तेज हो गई हैं. हालांकि यह वीडियो कब का है और किसने सोशल मीडिया पर अपलोड किया है, इसकी फिलहाल पुष्टि नहीं हुई है.

Read Time: 3 mins
Share
'हम पीछे से वार नहीं करते', अतीक के बेटे का वीडियो वायरल, बैकग्राउंड में धमकी भरा डायलॉग
  • अतीक अहमद के बेटे अबान अहमद का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है जिसमें वह दबंग अंदाज में नजर आ रहा है.
  • वीडियो में अबान अहमद कई लोगों के साथ डिनर करता दिख रहा है और बैकग्राउंड में धमकी भरे डायलॉग सुनाई दे रहे हैं.
  • अतीक के बड़ा बेटा उमर लखनऊ जेल में, दूसरे बेटा अली झांसी जेल में बंद है.
क्या हमारी AI समरी आपके लिए उपयोगी रही?
हमें बताएं।
अन्य न्यूज़ ब्रीफ

माफिया अतीक अहमद के सबसे छोटे बेटे अबान अहमद का एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है. बताया जा रहा है कि यह वीडियो किसी शादी समारोह का है, जिसमें अबान दबंग अंदाज में नजर आ रहा है. वीडियो के बैकग्राउंड में धमकी भरा डायलॉग चल रहा है, जिससे इसे लेकर चर्चाएं तेज हो गई हैं. हालांकि यह वीडियो कब का है और किसने सोशल मीडिया पर अपलोड किया है, इसकी फिलहाल पुष्टि नहीं हुई है. इस मामले में न तो कोई आधिकारिक बयान सामने आया है और न ही वीडियो की सत्यता की पुष्टि हो सकी है.

'हम कुत्तों की तरह पीछे से वार नहीं करते'

वीडियो में अबान अहमद कई लोगों के साथ डिनर करता दिख रहा है और लग्जरी गाड़ियों का काफिला भी नजर आ रहा है. बैकग्राउंड में चल रहे डायलॉग में कहा गया है, 'हम दिल भी रखते हैं और असलहा भी, हम कुत्तों की तरह पीछे से वार नहीं करते, सामने से दहाड़ते हैं, तूफान और हम जब भी आते हैं, मां कसम फाड़ के जाते हैं.' इस डायलॉग ने वीडियो को और अधिक विवादित बना दिया है. पुलिस यह पता लगाने की कोशिश कर रही है कि यह वीडियो किस शादी समारोह का है और किसने इसे वायरल किया. फिलहाल जांच जारी है.

जेल में बंद हैं अतीक के बेटे

अतीक अहमद के परिवार की पृष्ठभूमि पर नजर डालें तो 24 फरवरी 2023 को प्रयागराज में हुए उमेश पाल हत्याकांड में अतीक के तीसरे नंबर के बेटे असद शामिल था, जो बाद में झांसी में पुलिस मुठभेड़ में मारा गया. अतीक के बड़े बेटे उमर लखनऊ जेल में और दूसरे नंबर का बेटा अली झांसी जेल में बंद है. चौथे नंबर का बेटा अहजम और पांचवें नंबर का बेटा अबान फिलहाल बाहर हैं, लेकिन पुलिस की नजर इन पर है. 

यह भी पढ़ें- व्हाइट हाउस के करीब सुरक्षाकर्मियों पर गोलीबारी, दो गार्ड की हालत गंभीर, हमलावर संदिग्ध अफगान नागरिक

पुलिस कस्टडी में हुई थी अतीक की मौत

बता दें कि माफिया अतीक अहमद और उसके भाई अशरफ की 15 अप्रैल 2023 को पुलिस कस्टडी में हत्या कर दी गई थी. वहीं अतीक की पत्नी शाइस्ता परवीन पर 50 हजार रुपये का इनाम है और वह अब भी फरार है. उसके साथ ही कई अन्य आरोपी भी ढाई साल से पुलिस की पकड़ से बाहर हैं.

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
Atiq Ahmad, Atiq Ahmad And Ashraf Encounter, Atiq Ahmad And Ashraf Killings Case Updates, Atiq Ahmad Gang, Gangster Atiq Ahmad
Get App for Better Experience
Install Now