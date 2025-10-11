विज्ञापन
विशेष लिंक

हिमाचल प्रदेश के असिस्टेंट ड्रग कंट्रोलर गिरफ्तार, करोड़ों की बेनामी संपत्तियों का खुलासा

गिरफ्तारी के बाद निशांत सरीन को विशेष पीएमएलए अदालत, शिमला में पेश किया गया. अदालत ने उन्हें 14 अक्टूबर 2025 तक ईडी की कस्टडी में भेज दिया है.ईडी के मुताबिक, जांच जारी है और आगे और खुलासे होने की संभावना है.

Read Time: 2 mins
Share
हिमाचल प्रदेश के असिस्टेंट ड्रग कंट्रोलर गिरफ्तार, करोड़ों की बेनामी संपत्तियों का खुलासा
  • प्रवर्तन निदेशालय ने हिमाचल प्रदेश के असिस्टेंट ड्रग कंट्रोलर को भ्रष्टाचार मामले में गिरफ्तार किया है.
  • निशांत सरीन पर दवा कंपनियों से रिश्वत लेकर भारी संपत्ति बनाने और फर्जीवाड़े का आरोप हैं.
  • ईडी ने कई ठिकानों पर छापेमारी कर करोड़ों रुपये की नकदी, गहने, वाहन और बैंक खातों की रकम जब्त की है.
क्या हमारी AI समरी आपके लिए उपयोगी रही?
हमें बताएं।
अन्य न्यूज़ ब्रीफ

हिमाचल प्रदेश में एक बड़े भ्रष्टाचार मामले का पर्दाफाश करते हुए प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने निशांत सरीन (जो इस समय असिस्टेंट ड्रग कंट्रोलर (मुख्यालय), डायरेक्टरेट ऑफ हेल्थ एंड सेफ्टी रेगुलेशन, हिमाचल प्रदेश में तैनात हैं) को गिरफ्तार किया है. गिरफ्तारी  PMLA के तहत की गई.

क्या है आरोप

ईडी की जांच राज्य सतर्कता एवं भ्रष्टाचार-निरोधक ब्यूरो (SV&ACB) द्वारा दर्ज एफआईआर के आधार पर शुरू हुई थी. निशांत सरीन पर आरोप है कि बतौर ड्रग इंस्पेक्टर और बाद में असिस्टेंट ड्रग कंट्रोलर, उन्होंने दवा कंपनियों से रिश्वत लेकर भारी संपत्ति बनाई.

हिमाचल पुलिस की विजिलेंस ने पहले भ्रष्टाचार, जालसाजी, धोखाधड़ी और साजिश के मामले में निशांत सरीन और उनकी सहयोगी कोमल खन्ना के खिलाफ केस दर्ज किया था. दोनों पर Zhenia Pharmaceuticals (पंचकूला) की पार्टनरशिप डीड में फर्जीवाड़ा करने का आरोप भी है. बताया गया कि कोमल खन्ना की हिस्सेदारी को जबरन 50% से बढ़ाकर 95% कर दिया गया था, और इसमें निशांत सरीन की भूमिका सामने आई.

क्या-क्या जब्त हुआ

इसके अलावा, 23 सितंबर 2025 को शिमला की विजिलेंस ने एक और एफआईआर दर्ज की थी, जिसमें आरोप है कि निशांत सरीन ने 1.66 करोड़ रुपये की अवैध संपत्ति जमा की, जो उनकी वैध आय से कहीं अधिक है. ईडी ने जून और जुलाई 2025 में कई ठिकानों पर छापे मारे थे. इस दौरान करीब 32 लाख रुपये की दो गाड़ियां, 65 लाख रुपये के सोने के गहने और 48 बैंक खातों/FDRs में जमा 2.23 करोड़ रुपये की रकम जब्त/फ्रीज की गई.

जांच में पता चला है कि निशांत सरीन ने दवा कंपनियों से व्यक्तिगत लाभ और रिश्वत लेकर आलीशान जीवनशैली अपनाई और बेनामी संपत्तियां खरीदीं. गिरफ्तारी के बाद निशांत सरीन को विशेष पीएमएलए अदालत, शिमला में पेश किया गया. अदालत ने उन्हें 14 अक्टूबर 2025 तक ईडी की कस्टडी में भेज दिया है.ईडी के मुताबिक, जांच जारी है और आगे और खुलासे होने की संभावना है.
 

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
Assistant Drug Controller Of Himachal Pradesh Arrested, Himachal Assistant Drug Controller Arrested, Medicine Scam, Ed Arrest In Medicine Scam
Get App for Better Experience
Install Now
Listen to the latest songs, only on JioSaavn.com