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गुवाहाटी मर्डर केस: आरोपी पति के घर पहुंची पुलिस, फ्रिज और धारदार हथियार समेत कई अहम सबूत जब्त

रिया तालुकदार हत्याकांड की जांच में पुलिस आरोपी रामानुज गोस्वामी को उसके घर लेकर पहुंची, जहां फ्रिज, कपड़े और संदिग्ध धारदार हथियार समेत कई चीजें जब्त की गईं.

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गुवाहाटी मर्डर केस: आरोपी पति के घर पहुंची पुलिस, फ्रिज और धारदार हथियार समेत कई अहम सबूत जब्त
प्रतीकात्मक तस्वीर
Pixabay

असम के गुवाहाटी में आरोपी पत्नी रिया तालुकदार की हत्या की जांच में एक अहम कदम उठाया गया है. पुलिस बुधवार को आरोपी पति या आरोपी रामानुज गोस्वामी को उनके घर ले गई. जहां जांचकर्ताओं ने जगह की जांच की और कई ऐसी चीजें जब्त कीं जिनके जुर्म से जुड़े होने का शक है. पुलिस सूत्रों के मुताबिक, यह काम एक मजिस्ट्रेट की मौजूदगी में किया गया. जांचकर्ताओं ने घर पर मौजूद सामान और चीजों की जांच की और पूरी कार्रवाई का वीडियो बनाया.

जब्त की गई चीजों में वह फ्रिज भी था जिसमें कथित तौर पर हत्या के बाद रिया तालुकदार का कटा हुआ सिर रखा गया था. पुलिस ने पीड़ित के पहने हुए कपड़े और एक धारदार हथियार भी जब्त किया. इस हथियार का जुर्म के दौरान इस्तेमाल होने का शक है.

पत्नी पर शक वाले एंगल से भी पुलिस कर रही है जांच

सूत्रों ने कहा कि जांचकर्ता घर के अंदर क्या हुआ, यह पता लगाने के लिए जब्त की गई चीजों और घर पर मौजूद दूसरी चीजों की जांच कर रहे थे. पुलिस इस आरोप की भी जांच कर रही है कि क्या गोस्वामी को अपनी पत्नी पर किसी दूसरे आदमी के साथ रिश्ते में होने का शक था. जांचकर्ता यह भी देख रहे हैं कि क्या इस मामले में किसी तीसरे शक वाले व्यक्ति की कोई भूमिका थी.

यह मामला तब और भी परेशान करने वाला हो गया जब पुलिस को पता चला कि पत्नी रिया की कथित तौर पर हत्या कर दी गई थी और उसका सिर काट दिया गया था. जांचकर्ता उन आरोपों की भी जांच कर रहे हैं कि आरोपी ने उसकी उंगलियां और शरीर के दूसरे हिस्से काटने की कोशिश की थी, लेकिन वह ऐसा नहीं कर पाया.

वारदात के बाद आरोपी ने किया था सरेंडर

घटना के बाद गोस्वामी ने गुवाहाटी पुलिस स्टेशन के सामने सरेंडर कर दिया था. बाद में उसे गिरफ्तार कर लिया गया और सात दिन की पुलिस रिमांड पर भेज दिया गया, जहां जांचकर्ताओं ने उससे हत्या और उसके बाद की घटनाओं के बारे में पूछताछ की.

बुधवार को घर पर पुलिस की कार्रवाई से जांचकर्ताओं को आरोपी के बयान को घर से इकट्ठा किए गए सबूतों से मिलाने में मदद मिलने की उम्मीद है. जांच चल रही है.

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