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असम की 'ब्लू और व्हाइट' क्रांति का ब्लूप्रिंट तैयार, सीएम सरमा और ललन सिंह की बैठक में क्या तय हुआ?

असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा और केंद्रीय मंत्री ललन सिंह ने राज्य को मत्स्य और डेयरी का हब बनाने के लिए एक ब्लूप्रिंट तैयार किया है, जिससे ग्रामीण अर्थव्यवस्था को नई गति मिलेगी.

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असम की 'ब्लू और व्हाइट' क्रांति का ब्लूप्रिंट तैयार, सीएम सरमा और ललन सिंह की बैठक में क्या तय हुआ?
दिल्ली जाकर केंद्रीय मंत्री ललन सिंह से मिले असम सीएम सरमा.
X@LalanSingh_1

New Delhi: असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा (Himanta Biswa Sarma) ने गुरुवार को दिल्ली में केंद्रीय मंत्री ललन सिंह (Lalan Singh) से मुलाकात की. इस बैठक का मकसद असम को मछली और दूध के उत्पादन में देश का सबसे बड़ा केंद्र बनाना था. दोनों नेताओं ने इस दिशा में एक ठोस योजना पर काम करने का ब्लूप्रिंट तैयार किया गया.

ब्लू रेवोल्यूशन

योजना के तहत, मछली पालन को बढ़ावा देने के लिए सरकार अब नई तकनीक का इस्तेमाल करेगी. मछली के उत्पादन से लेकर उसे बाजार तक पहुंचाने और बाहर भेजने के लिए एक मजबूत सिस्टम बनाया जाएगा, ताकि मछली पालकों को उनकी मेहनत का सही दाम मिल सके और मछली खराब न हो.

व्हाइट रेवोल्यूशन

डेयरी क्षेत्र में भी बड़े बदलाव की तैयारी है. दूध का प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए सहकारी समितियों को और ताकतवर बनाया जाएगा. दूध खराब न हो, इसके लिए पाउडर बनाने वाली मशीनें और आधुनिक पैकिंग प्लांट लगाए जाएंगे. साथ ही, दूध देने वाले पशुओं की नस्ल सुधारने के लिए बेहतर तकनीक का इस्तेमाल होगा ताकि उत्पादन बढ़े.

गांव-गांव खुलेंगे औषधि केंद्र

पशुओं के इलाज के लिए सरकार अब गांव-गांव में पशु औषधि केंद्र भी खोलेगी, ताकि किसानों को अपने पशुओं के इलाज के लिए कहीं दूर न जाना पड़े. केंद्रीय मंत्री ललन सिंह ने कहा कि केंद्र और राज्य सरकार मिलकर काम करेंगे, जिससे असम के किसानों और आम लोगों के लिए कमाई के नए रास्ते खुलेंगे.

बैठक में मुख्यमंत्री के साथ उनके मुख्य सचिव, रेजिडेंट कमिश्नर और संबंधित मंत्रालयों के वरिष्ठ अधिकारी भी मौजूद थे. अब सभी की निगाहें इन योजनाओं को धरातल पर उतारने की प्रक्रिया पर टिकी हैं.

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