भारतपे के साथ अश्नीर ग्रोवर ने केस को किया सेटल, हुआ ऐसा समझौता

अश्नीर ग्रोवर और भारतपे (Ashneer Grover and Bharatpe) के बीच लंबे समय से चल रहा विवाद आखिरकार समाप्त हो गया है. दोनों पक्षों के बीच एक समझौते पर हस्ताक्षर किए गए हैं। इस समझौते के तहत अश्नीर ग्रोवर अब भारतपे से किसी भी प्रकार का संबंध नहीं रखेंगे, और कंपनी में उनकी हिस्सेदारी भी समाप्त कर दी गई है. उनके कुछ शेयर "Resilient Growth Trust" को ट्रांसफर कर दिए गए हैं, जबकि बाकी शेयर उनके परिवारिक ट्रस्ट द्वारा प्रबंधित किए जाएंगे.

खास बात यह है कि इस समझौते के साथ ही दोनों पक्षों ने एक-दूसरे के खिलाफ दायर सभी कानूनी मामलों को वापस लेने का निर्णय लिया.

अश्नीर ग्रोवर ने समझौते के बाद ट्वीट कर सोशल मीडिया साइट एक्स पर लिखा, 'मैं भारतपे के साथ एक निर्णायक समझौते पर पहुंच गया हूं. मैं प्रबंधन और बोर्ड पर अपना भरोसा रखता हूं, जो भारतपे को सही दिशा में आगे ले जाने के लिए बेहतरीन काम कर रहे हैं। मैं कंपनी के विकास और सफलता के साथ लगातार जुड़ा हुआ हूं. मैं अब भारतपे के साथ किसी भी पद पर नहीं जुड़ा रहूंगा, न ही कैपिटल टेबल का हिस्सा बनूंगा. मेरे शेष शेयरों का प्रबंधन मेरे फैमिली ट्रस्ट द्वारा किया जाएगा। दोनों पक्षों ने दायर मामलों को आगे नहीं बढ़ाने का फैसला किया है. मुझे उम्मीद है कि भारतपे अपने सभी हितधारकों के लाभ के लिए आगे बढ़ता रहेगा और सफल होता रहेगा.'

I have reached a decisive settlement with BharatPe. I repose my faith in the management and board, who are doing great work in taking BharatPe forward in the right direction. I continue to remain aligned with the company's growth and

success. I will no longer be associated with… pic.twitter.com/gB3Pla5qQZ