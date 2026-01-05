विज्ञापन
मेरे तो खुद 6 बच्चे हैं, आपको कौन रोक रहा... नवनीत राणा के 4 बच्चे वाले बयान पर औवेसी का पलटवार

असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत की मौजूदगी में चंद्रबाबू नायडू तीन से ज्यादा बच्चे पैदा करने की बात करते हैं. उन्होंने तंज करते हुए कहा, “करो ना भाई, कोई रोक रहा है आपको.”

मेरे तो खुद 6 बच्चे हैं, आपको कौन रोक रहा... नवनीत राणा के 4 बच्चे वाले बयान पर औवेसी का पलटवार
  • AIMIM प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने नवनीत राणा के चार बच्चे पैदा करने के बयान को लेकर पलटवार किया है.
  • ओवैसी ने कहा कि मेरे खुद के छह बच्‍चे हैं, आपको चार बच्चे पैदा करने से कौन रोक रहा है.
  • ओवैसी ने कहा कि भारत 20-22 साल तक डेमोग्राफिक डिविडेंड का फायदा उठा सकता है, लेकिन सही तैयारी नहीं हो रही है.
ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन (AIMIM) प्रमुख और सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने भाजपा नेता नवनीत राणा के चार बच्चे पैदा करने के बयान पर पलटवार किया है. ओवैसी ने कहा, “आपको कौन रोक रहा है? मेरे खुद के छह बच्चे हैं.” उन्होंने बताया कि महाराष्ट्र में दो से ज्यादा बच्चे होने पर पंचायत चुनाव लड़ने की अनुमति नहीं मिलती, लेकिन तेलंगाना में यह नियम बदल दिया गया है.

ओवैसी ने कहा कि आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत की मौजूदगी में चंद्रबाबू नायडू तीन से ज्यादा बच्चे पैदा करने की बात करते हैं. उन्होंने तंज करते हुए कहा, “करो ना भाई, कोई रोक रहा है आपको.”

भारत का TFR बहुत गिर गया है: ओवैसी

AIMIM प्रमुख ने जनसंख्या पर बहस को आगे बढ़ाते हुए कहा कि भारत का टोटल फर्टिलिटी रेट (TFR) बहुत गिर चुका है. मुसलमानों का TFR सबसे ज्यादा घटा है, हालांकि हिंदुओं के बराबर नहीं हुआ है, लेकिन जल्द हो जाएगा. उन्होंने कहा कि पहले कहा जाता था कि मुसलमान इतने बच्चे पैदा कर रहे हैं कि हिंदुओं की जनसंख्या को ओवरटेक कर लेंगे, लेकिन ऐसा नहीं होगा.

डेमोग्राफिक डिविडेंड का फायदा नहीं उठा पा रहे: ओवैसी

ओवैसी ने विशेषज्ञों का हवाला देते हुए कहा कि हिंदुओं की जनसंख्या 2069-2070 तक स्थिर होगी और मुसलमानों की जनसंख्या भी स्थिर हो जाएगी. उन्होंने चेतावनी दी कि अगले 30-40 साल में करीब 50 फीसदी आबादी वृद्ध होगी. उन्होंने सवाल किया कि इसके लिए हम क्या तैयारी कर रहे हैं. उन्होंने कहा कि भारत के पास अगले 20-22 साल तक डेमोग्राफिक डिविडेंड का फायदा उठाने का मौका है और सुपर पावर बनने का अच्छा चांस है, लेकिन हम इसका सही इस्तेमाल नहीं कर पा रहे हैं.

नवनीत राणा ने क्‍या कहा था?

भाजपा नेता नवनीत राणा ने हाल ही में हिंदुओं को कम से कम तीन-चार बच्चे पैदा करने के लिए कहा था. राणा ने एक सवाल का जवाब देते हुए कहा था,‘‘मुझे नहीं पता कि वह मौलाना है या कोई और, लेकिन उसने कहा कि उसके 19 बच्चे और चार पत्नियां हैं, लेकिन वह 30 बच्चों की संख्या पूरी नहीं कर पाया. वे बड़ी संख्या में बच्चे पैदा करके हिंदुस्तान को पाकिस्तान में बदलना चाहते हैं, तो हम सिर्फ एक बच्चे से क्यों संतुष्ट हो जाएं? हमें भी तीन से चार बच्चे पैदा करने चाहिए.''

