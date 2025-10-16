क्या है करदा प्रथा, जिसे लेकर केजरीवाल ने गुजरात में किसानों के हक में खोला मोर्चा, दे दी चुनौती

आम आदमी पार्टी (आप) के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने गुजरात में पार्टी नेता प्रवीण राम और राजू करपड़ा की गिरफ्तारी पर कड़ी प्रतिक्रिया दी है. उन्होंने आरोप लगाया कि किसानों के हक में आवाज उठाने पर इन नेताओं को गिरफ्तार किया गया. उन्होंने चुनौती दी कि अगर केस करने हैं तो आम आदमी पार्टी के नेताओं पर करें. हम नहीं डरते.

केजरीवाल ने सोशल मीडिया पर एक वीडियो शेयर करके कहा कि गुजरात के किसान 'करदा प्रथा' और मंडी में फसल खरीद से जुड़ी दो प्रमुख मांगों को लेकर सड़कों पर उतरे हुए हैं. बोटाद जिले के हड़दड़ गांव में इसे लेकर महापंचायत भी हुई थी. करदा प्रथा के तहत व्यापारी तय दाम पर पूरी फसल नहीं खरीदते और बाकी फसल को खराब बताकर कम दाम देते हैं. किसानों की मांग है कि उनकी पूरी फसल तय दर पर खरीदी जाए.

केजरीवाल ने कहा कि किसानों की दूसरी मांग एपीएमसी की सरकारी मंडी से जुड़ी है. कानून कहता है कि जब किसान अपनी फसल लेकर सरकारी मंडी में जाता है तो वहीं पर व्यापारी उसकी सारी फसल खरीद लेगा, लेकिन व्यापारी ऐसा नहीं करते हैं. व्यापारी फसल को 30-40 किमी दूर फैक्ट्री या गोदाम में पहुंचाने के लिए कहते हैं, जिसका ट्रांसपोर्ट का खर्चा किसान को उठाना पड़ता है. किसान चाहते हैं कि मंडी में ही उनकी फसल की खरीद पूरी हो और व्यापारी खुद फसल ले जाए.

केजरीवाल ने दावा किया कि 12 अक्तूबर को हड़दड़ गांव में महापंचायत के दौरान किसानों पर लाठीचार्ज किया गया, आंसू गैस छोड़ी गई. 85 किसानों पर एफआईआर की गई. हत्या के प्रयास के भी आरोप लगाए गए और कइयों की गिरफ्तारी भी हुई. उन्होंने कहा कि आम आदमी पार्टी शुरू से किसानों के साथ खड़ी है.

केजरीवाल ने गुजरात सरकार से मांग की कि किसानों की सभी मांगें तुरंत पूरी की जाएं और गरीब किसानों के खिलाफ दर्ज सारे केस वापस लिए जाएं. उन्होंने चुनौती दी कि अगर केस करने हैं तो आम आदमी पार्टी के नेताओं पर कीजिए. हम नहीं डरते. केंद्र सरकार ने मुझे, मनीष सिसोदिया, संजय सिंह, सत्येंद्र जैन को जेल में डाला लेकिन हम वापस आ गए.

उन्होंने कहा कि 85 किसानों में 2-3 आप नेता भी हैं, उन पर जितने चाहे केस कर लीजिए, हम केस लड़ लेंगे. उन्होंने आरोप लगाया कि 30 साल के बीजेपी के शासन में बहुत अहंकार आ गया है, अब लोग अगले चुनाव में कांग्रेस की तरह सरकार को उखाड़ फेकेंगे.