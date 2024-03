Arvind kejriwal Arrest Live Updates: दिल्ली शराब नीति केस में अरविंद केजरीवाल गिरफ्तार, जमानत पर आज सुप्रीम कोर्ट में हो सकती है सुनवाई

केटीआर ने दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी को गैरकानूनी बताते हुए इसकी कड़ी निंदा की. उन्होंने कहा कि ईडी और सीबीआई बीजेपी के हाथों के साधन बन गए हैं. राजनीतिक विरोधियों को बेवजह निशाना बनाया जाता है, इसका मकसद सिर्फ राजनीतिक प्रतिशोध लेना है.

Strongly condemn the unlawful arrest of Delhi CM #ArvindKejriwal Ji



The ED and the CBI have become the chief instruments of repression in the hands of BJP. Political opponents are targeted on unsubstantiated grounds & political vendetta is their sole purpose