अरावली क्षेत्र में अवैध खनन पर बड़ी कार्रवाई, 16 वाहन और मशीनें जब्त

अरावली पर्वतमाला क्षेत्र में अवैध खनन के खिलाफ जयपुर जिला प्रशासन, पुलिस और खनिज विभाग की संयुक्त कार्रवाई में 16 वाहन और दो एक्सकवेटर मशीनें जब्त की गईं. राजस्थान सरकार ने 20 जिलों में 15 जनवरी तक अभियान चलाने के निर्देश दिए हैं.

  • अरावली पर्वतमाला क्षेत्र में अवैध खनन और खनिजों के अवैध परिवहन के खिलाफ जिला प्रशासन ने संयुक्त अभियान शुरू
  • अभियान में दो एक्सकवेटर मशीनों समेत कुल सोलह वाहन जब्त किए गए और कई थाना क्षेत्रों में कार्रवाई
  • जिला कलेक्टर डॉ. जितेन्द्र कुमार सोनी ने पारिस्थितिकी को बचाने और अवैध गतिविधियों पर सख्त कार्रवाई का निर्देश
जयपुर:

अरावली पर्वतमाला क्षेत्र में अवैध खनन और खनिजों के अवैध परिवहन के खिलाफ अभियान शुरू हो गया है. जयपुर जिला कलेक्टर डॉ. जितेन्द्र कुमार सोनी के निर्देश पर जिला प्रशासन, खनिज विभाग और पुलिस की संयुक्त टीमों ने अलग-अलग इलाकों में दबिश दी और बड़ी कार्रवाई की है. अभियान के दौरान अवैध खनन और परिवहन में इस्तेमाल हो रही दो एक्सकवेटर मशीनों सहित कुल 16 वाहन जब्त किए गए. कई थाना क्षेत्रों में अवैध गतिविधियां सामने आईं, जिन पर मौके पर ही कार्रवाई की गई.

कई थाना क्षेत्रों में दबिश और जब्ती की कार्रवाई

  • खोराविश्ल थाना क्षेत्र: ग्राम बावड़ी, तहसील कालवाड़ में चूनाई पत्थर का अवैध खनन करते हुए दो एक्सकवेटर मशीनें और तीन ट्रैक्टर ट्रॉली जब्त
  • शिवदासपुरा थाना क्षेत्र: बजरी के अवैध परिवहन में एक डंपर और चूनाई पत्थर के अवैध परिवहन में दो ट्रैक्टर ट्रॉली पकड़ी गईं
  • कोटखावदा थाना क्षेत्र: चूनाई पत्थर का अवैध परिवहन करते हुए दो ट्रैक्टर ट्रॉली जब्त
  • फागी थाना क्षेत्र: चूनाई पत्थर के अवैध परिवहन में लिप्त एक ट्रैक्टर ट्रॉली कब्जे में
  • मोखमपुरा थाना क्षेत्र: बजरी के अवैध परिवहन में लगी दो ट्रैक्टर ट्रॉली और चूनाई पत्थर के अवैध परिवहन में प्रयुक्त एक ट्रैक्टर ट्रॉली जब्त
  • गलता गेट थाना क्षेत्र: चूनाई पत्थर का अवैध परिवहन करते हुए एक ट्रैक्टर ट्रॉली पकड़ी गई
  • खोड़ा विश्ल थाना क्षेत्र: बजरी का अवैध परिवहन करते हुए एक ट्रैक्टर ट्रॉली जब्त

जिला कलेक्टर का सख्त संदेश

जिला कलेक्टर डॉ. जितेन्द्र कुमार सोनी ने कहा कि अरावली क्षेत्र की पारिस्थितिकी से किसी भी तरह का खिलवाड़ बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और अवैध खनन व परिवहन में शामिल लोगों के खिलाफ सख्त एक्शन जारी रहेगा. राजस्थान सरकार ने अवैध खनन के खिलाफ 20 जिलों में संयुक्त अभियान चलाने के निर्देश जारी किए गए हैं. यह अभियान 29 दिसंबर से शुरू होकर 15 जनवरी 2026 तक चलेगा. अभियान के तहत गठित टीमें प्रतिदिन अपनी रिपोर्ट राज्य सरकार को भेजेंगी.

विशेष जांच दल और सुरक्षा व्यवस्था

अभियान के तहत प्रत्येक जिले में जिला कलेक्टर की अध्यक्षता में विशेष जांच दल का गठन किया गया है, जिसमें खान, राजस्व, पुलिस, परिवहन और वन विभाग के अधिकारी शामिल हैं. खनन रक्षक और बॉर्डर होमगार्ड के जवानों की तैनाती की गई है. कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए पर्याप्त पुलिस बल भी लगाया गया है.

कड़े नियम और दंडात्मक कार्रवाई

अवैध खनन, परिवहन और भंडारण के मामलों में सख्त कार्रवाई की जाएगी. तीन दिन में जुर्माना जमा नहीं कराने पर एफआईआर दर्ज होगी, जबकि 90 दिन तक राशि जमा नहीं होने पर वाहन और उपकरण जब्त किए जाएंगे. जिला कलेक्टर प्रतिदिन की कार्रवाई की रिपोर्ट खान विभाग मुख्यालय को भेजेंगे.

अभियान किन जिलों में चल रहा है

यह संयुक्त अभियान अलवर, खैरथल तिजारा, झुंझुनूं, सीकर, जयपुर, दौसा, कोटपूतली बहरोड़, अजमेर, भीलवाड़ा, ब्यावर, टोंक, कुचामन डीडवाना, पाली, सिरोही, राजसमंद, उदयपुर, सलूंबर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा और प्रतापगढ़ जिलों में चलाया जा रहा है.

