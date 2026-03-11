विज्ञापन
विशेष लिंक
WAR UPDATE

सोशल मीडिया पर जूडिशरी को करप्ट बताने वालों को छोड़ेंगे नहीं, देश के बाहर से भी खींच लाएंगे- CJI सूर्यकांत

चीफ जस्टिस सूर्यकांत ने सोशल मीडिया पर न्यायपालिका के खिलाफ की जा रही टिप्पणियों पर सख्त रुख अपनाया है. उन्होंने सरकार से ऐसे प्लेटफॉर्म की पहचान करने को कहा है.

Read Time: 2 mins
Share
सोशल मीडिया पर जूडिशरी को करप्ट बताने वालों को छोड़ेंगे नहीं, देश के बाहर से भी खींच लाएंगे- CJI सूर्यकांत
सुप्रीम कोर्ट चीफ जस्टिस सूर्यकांत
  • सुप्रीम कोर्ट ने न्यायपालिका के खिलाफ सोशल मीडिया पर टिप्पणियों को गंभीरता से लिया है
  • कोर्ट ने कहा कि वो ऐसे लोगों को भारत से बाहर से भी पकड़कर मंगवा लेंगे
  • चीफ जस्टिस सूर्यकांत ने कहा कि ऐसे लोगों को सींगों से पकड़कर लाएंगे
क्या हमारी AI समरी आपके लिए उपयोगी रही?
हमें बताएं।
अन्य न्यूज़ ब्रीफ
नई दिल्ली:

सुप्रीम कोर्ट ने आज NCERT की किताब में न्यायपालिका में भ्रष्टाचार चैप्टर विवाद की सुनवाई के दौरान सख्त रुख अपनाया. चीफ जस्टिस सूर्यकांत ने सुनवाई के दौरान कहा कि तथाकथित सोशल मीडिया में कुछ लोगों ने गैर-जिम्मेदाराना काम किया है. उन्होंने सख्ती के साथ कहा कि अदालत ऐसे लोगों को बख्शेगी नहीं जो सोशल मीडिया पर न्यायपालिका के खिलाफ अभद्र टिप्पणियां कर रहे हैं. 

सींगों से पकड़ेंगे 

न्यायपालिका पर की जा रही टिप्पणियों से बेहद नाराज आ रहे चीफ जस्टिस ने कहा कि वो ऐसे लोगों को सींगों से पकड़ेंगे. CJI सूर्यकांत ने भारत सरकार को निर्देश दिया कि वह ऐसे प्लेटफॉर्म और लोगों की पहचान करें जिन्होंने ऐसा किया है. ताकि उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जा सके. उन्होंने कहा कि कानून को अपना काम करना चाहिए. 
 

देश के बाहर से भी खींच लाएंगे-CJI

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अदालत के खिलाफ टिप्पणी करने वालों को देश के बाहर से भी खींच लाएंगे. चीफ जस्टिस सूर्यकांत ने कहा कि कहा कि अगर ऐसे लोग देश के बाहर भी बैठे होंगे, तब भी उन्हें नहीं छोड़ा जाएगा. चीफ जस्टिस ने कहा कि न्यायपालिका की गरिमा बनाए रखना बेहद जरूरी है और सोशल मीडिया पर की जा रही ऐसी टिप्पणियों को गंभीरता से लिया जाएगा.

NCERT किताब में न्यायपालिका के करप्शन पर लिखे चैप्टर पर सुनवाई के दौरान शीर्ष अदालत ने कहा कि वो एनसीईआरटी के डायरेक्टर के स्टैंड से भी उतने ही परेशान हैं. कोर्ट ने कहा कि हमें निराशा है कि कमेटी में एक भी जाने-माने न्यायविद नहीं हैं. कोर्ट ने कहा कि अगर चैप्टर दोबारा भी लिखा जाता है तो हम निर्देश देते हैं कि इसे तब तक न पब्लिश किया जाए जब तक डोमेन एक्सपर्ट की कमेटी इसे मंजूरी न दे. 
 

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
Cji Surya Kant, NCERT Judiciary Controversy, NCERT Judiciary Chapter
Get App for Better Experience
Install Now